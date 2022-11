Béketárgyalásra, s nem újabb szankciókra van szükség

Nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán, azt kérve az emberektől, támogassák küzdelmünket azzal, hogy elmondják a véleményüket a nemzeti konzultációban. Közölte azt is, ő már kitöltötte a szankciókról szóló nemzeti konzultációs kérdőívet.

2022. november 17. 14:59

A magyar kormányfő – hungarytoday.hu

"Most már az interneten is ki lehet tölteni a szankciókról szóló konzultációs kérdőívet. Én már meg is tettem" - mondta a kormányfő csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.



Úgy folytatta: a brüsszeli tárgyalásokon azt látja, hogy további szankciókat akarnak elfogadtatni. "Ez tévút, mert a szankciók nem oldottak meg semmit, viszont óriási gazdasági károkat okoznak" - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A miniszterelnök hozzátette: "a háborúnak nem lett vége, az energiaárak viszont az egekbe emelkedtek, nőnek az élelmiszerárak, és rekordokat dönt az infláció".



Jelezte, hogy azért indították el a nemzeti konzultációt, hogy sikeresen megvédhessék Magyarország érdekeit.



"Nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra. Nem engedhetjük, hogy a szankciók maguk alá temessék Magyarország, sőt egész Európa gazdaságát" - emelte ki a kormányfő.



Orbán Viktor a bejegyzésben azt kérte: "támogassa ön is a küzdelmünket azzal, hogy elmondja a véleményét, és részt vesz a nemzeti konzultációban! Magyarország nem hagyja magát. Számítok önre" - tette hozzá.

