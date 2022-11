Luxemburg-Magyarország – Végeredmény: 2-2

Bár Sallai Roland már felépült arcsérüléséből, de a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában Gazdag Dániel kapott helyet csütörtökön a luxemburgi barátságos mérkőzésen.

Utoljára frissítve: 2022. november 17. 22:13

2022. november 17. 21:38

Nagy Zsolt (b) és a luxemburgi Florian Bohnert a Luxemburg - Magyarország barátságos labdarúgómérkőzésen a Luxembourg Stadionban 2022. november 17-én. MTI/Kovács Tamás

A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott Luxemburg vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen.

A hazaiak már a hetedik percben vezetéshez jutottak Gerson Rodrigues értékesített büntetőjével, a magyarok pedig Szalai Attila fejesével egyenlítettek a 25. percben. A csereként beállt újonc, Németh András a 67. percben már a magyarokat juttatta előnyhöz, de a hozzá hasonlóan debütáló Alessio Curci találatával végül döntetlennel zárult az összecsapás.



Marco Rossi szövetségi kapitány Németh mellett Baráth Péter személyében még egy újoncot avatott.



A magyarok vasárnap 20.15-től Görögországot fogadják a Puskás Arénában. Ez lesz Dzsudzsák Balázs búcsúmeccse a nemzeti együttesben, 109. fellépésével pedig - Király Gábort megelőzve - egyedüli csúcstartóvá válik a válogatottságot illetően.

Barátságos mérkőzés:

Luxemburg-Magyarország 2-2 (1-1)

--------------------------------

Luxembourg, 3571 néző, v.: Jonathan Lardot (belga)

gólszerzők: Rodrigues (7., 11-esből), Curci (78.), illetve Szalai A. (25.), Németh A. (67.)

sárga lap: Barreiro (25.), illetve Dibusz (6.), Nagy Zs. (34.), Styles (85.)

Luxemburg:

----------

Moris (Schon, a szünetben) - Jans, Mahmutovic, Olesen (Thill, a szünetben) - Bohnert, Da. Sinani, Barreiro, Pinto - Borges Sanches (Curci, 71.), Rodrigues (Rupil, 91.) - De. Sinani (Lohei, 59.)

Magyarország:

-------------

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola (Botka, 78.), Nagy Á. (Baráth P., 78.), Styles, Nagy Zs. (Kerkez, 57.) - Szoboszlai (Kalmár, 87.), Gazdag (Sallai, 57.) - Ádám (Németh A., 57.)

I. félidő:

----------

6-7. perc: Styles rövid hazaadására Rodrigues csapott le, a hazai csatár elhúzta a labdát Dibusz mellett, de a kapus elkaszálta. A büntetőt a sértett lőtte a kapu jobb oldalába (1-0).

25. perc: Styles szerzett vissza egy labdát a jobb oldalon, majd középre adott, Szalai Attila pedig előre vetődve 12 méterről fejelt a jobb alsó sarokba (1-1).

II. félidő:

-----------

67. perc: Kerkez bal oldali beadására nagyszerű ütemben érkezett Németh, aki 5 méterről a bal sarokba lőtt (1-2).

78. perc: Curci kapott nagyszerű labdát az ötös jobb sarkán, egy csellel elfektette Orbánt, majd lapos lövését Lang már csak beljebb segíteni tudta (2-2).

Mindkét csapat támadó szellemben igyekezett kezdeni, ennek jegyében a felek már a rivális tizenhatosánál letámadták az ellenfél játékosait. Az első helyzetre nem is kellett sokat várni, Styles elrontott hazaadását követően büntetőhöz jutottak a hazaiak, akik így a vezetést is megszerezték. A magyarokat alaposan megzavarta a bekapott gól, pontatlanabbá vált a játékuk, amit az is jelzett, hogy egy újabb hátul eladott labdából majdnem ismét eredményes volt Luxemburg.

Az első igazán ígéretes magyar akcióra több mint negyedórát kellett várni, de Nagy Ádám elrontotta az utolsó passzt. A vendégek igazán az első játékrész derekán vették át az irányítást, az első kaput eltaláló lövés Gazdagtól még középre tartott, de néhány perccel később Szalai Attila csukafejese már a kapuban kötött ki, ezzel a Fenerbahce védője először volt eredményes a címeres mezben. A szünetig hátralévő időben a magyar csapat többnyire meddő mezőnyfölényben futballozott, így újabb lehetőség nem alakult ki, csupán az agilisan játszó Szoboszlainak sikerült majdnem lecsapnia egy rossz hazaadásra.



A folytatásra sokkal lendületesebb és elszántabb magyar csapat futott ki a pályára, melynek nyomán Szalai majdnem megszerezte második gólját is. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai lendületben maradtak és sorra vezették veszélyes támadásaikat, míg az ellenfél a félpályát is csak elvétve lépte át. A vendégszurkolók által éltetett olasz szakember hármas cserével próbálta frissíteni együttesét, amely az új felállásban is kezdeményezőbb volt riválisánál, sőt, éppen két becserélt játékosa, Kerkez Milos és az újonc Németh András hozta össze a második magyar gólt. A magyar öröm csak bő tíz percig tartott, mert a hazaiak jószerivel a második félidei első komolyabb akciójukból egyenlítettek. Ez alaposan megzavarta a magyarokat és fellelkesítette a luxemburgiakat, egy ízben Dibusznak kellett bravúrosan hárítania, hogy ne kerüljön ismét hátrányba a válogatott, amely az utolsó percekre ugyan rendezte a sorait, azonban már nem maradt ideje arra, hogy megszerezze a győztes gólt.

Gazdaggal a kezdőben

Középcsatárként a várakozásoknak megfelelően Ádám Martin kapott bizalmat a nemzeti együttestől szeptemberben visszavonult Szalai Ádám helyén, akinek csapatkapitányi szerepét pedig Szoboszlai Dominik vette át.



Marco Rossi szövetségi kapitány kezdő tizenegyében a sérülés miatt hiányzó Schäfer András helyén Styles Callum szerepel Nagy Ádám mellett, míg a széleken Fiola Attila és a sérülés után visszatért Nagy Zsolt kapott helyet.



Kapusposzton a sérült Gulácsi Péter helyett Dibusz Dénes véd, előtte pedig a "szokásos" Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila trió próbálja megakadályozni az ellenfél próbálkozásait.



A Luxemburg fővárosának vadonatúj, tavaly nyáron átadott stadionjában sorra kerülő meccs 20 órakor a belga Jonathan Lardot sípjelére kezdődik. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy Á., Styles, Nagy Zs. - Szoboszlai, Gazdag - Ádám

