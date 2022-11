A selejt bosszúja

2022. november 18. 10:13

Politikai szörnyetegek által is veszélyeztetett kontinensünk – google

Visszatetszést keltett kontinensünk jó részében, hogy a német Annalena Baerbock zöldpárti külügyminiszter eltávolíttatott egy több száz éves feszületet a münsteri történelmi városháza béketerméből a G7-csúcstalálkozó idejére – írta meg a Bild. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, aggódva tapasztaljuk, hogy Európában eltorzult személyiségek emelkednek politikai vezetői posztra. Mik lehetnek ennek a következményei?

– A baj nagyobb, mint gondolnánk. A világ, illetve a Nyugat hatalmon lévő silány minőségű vezetői életveszélyt jelentenek az Emberiségre. Csak német relációban gondoljunk arra, hogy egy Adenauer kancellárnak, egy Genscher külügyminiszternek a politikai képességeit, emberi, erkölcsi tartását tekintve egy Olaf Scholz kancellár, egy Robert Habeck alkancellár, egy Annalena Baerbock külügyminiszter a bokájáig sem ér fel az egykori világpolitikai formátumú elődöknek. Persze az USA sem dicsekedhet a mentálisan alkalmatlan elnökével, akit a globalista gazdasági-pénzügyi birodalmi mániás elit irányít. Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk azon, hogy a világháború veszélyének kézzelfogható közelsége felé sodródunk, aminek következményei beláthatatlanok és elborzasztóak.

– Nyugat-Európában a múlt század első felében eltorzult személyiségek kerültek országvezetői magaslatra – keleten birodalomvezetői csúcsra harcolta föl magát ilyen szerzet –, és ennek borzalmas következményei lettek: csak a kommunizmusnak több mint 140 millió áldozata volt és van, ez a mutató emelkedik ma is. Az emberiség miért nem tudja megvédeni magát a politikai szörnyetegektől?

– A történelem folyamatosan ismétli önmagát. Nincs új a nap alatt ma sem. A napokban Lengyelország területére kilőtt rakétához hasonló eset is megesett már régebben, például az 1939-es Lengyelország elleni német támadás, vagy az 1941-es Pearl Harbour-i elleni japán támadás, vagy 1941-ben Kassa bombázása, amelyek háborús okként szolgáltak. És csak remélhetjük, hogy ez a lengyelországi rakétás provokáció nem váltja ki a NATO bevonását az ukrajnai háborúba. Annál is inkább, mert nagyon „kilóg a lóláb”, hogy Putyin, vagy Zelenszkij profitálna-e inkább a háborús konfliktus eszkalálódásából. Európa mindenképpen totális, tragikus vesztes lenne, de ez a legkevésbé sem érdekli a feleket, legfőképpen az USA „héjáit” nem, akik minderről döntenek. Az ember nem tökéletes lény. Az emberi természetben egyaránt jelen van a jóság és a gonoszság. A politikai szörnyetegekben a gonoszság dominál. Ilyenek mindig voltak és ma is léteznek. A múlt szörnyei mind elbuktak, de rengeteg kárt okoztak. A ma önjelölt politikai szörnyetegeire is a bukás vár, de még meg van a remény a féken tartásukra, hogy ne pusztíthassák el a világot, vagy ne okozhassanak az emberiségnek helyrehozhatatlan károkat. Hitem szerint az emberi faj fennmaradásának életösztöne minden gonoszságnál erősebb az emberben, ezért az emberiség 8 milliárdos részének meghatározóan döntő többsége le fogja fogni a maroknyi politikai szörnyeteg mocskos kezét.

– Az 1990-es évek legelején azt reméltük, hogy az úgynevezett „demokrácia” öntisztulást hoz. Ezzel szemben a mi kontinensünk egyik nagy testületében tömeges a korrumpálódás, egy kis Földközi-tengeri szigetország alakja járványáldozatok árán kapott hatalmas korrupciós pénzt a bankszámlájára, egy magas poszton tevékenykedő személy több tízmillió eurós Covid-korrupcióban részesült: ellenük az úgynevezett „demokrácia” tehetetlen. Mi lehet a hatásos politikai innováció?

– „Európa vezérkara a nagyfőnöktől az alvezérekig szinte kivétel nélkül köztörvényes cselekményekkel gyanúsítható. Elképesztően silány minőségű embereket sikerült találni (talán nem véletlenül) ezekre a földrészt vezető, amúgy megtisztelő, közéleti posztokra. Nem elég, hogy mérhetetlenül korruptak, még képességekben is alkalmatlanok a feladatukra. Működésük alapján kimondható, hogy a földrész sírásói. Európa működése és vezetése kísértetiesen hasonló a fővárosunk világvárosi vezérkarának működésére. Mindenben. A megoldás, mindkét esetben, a változás elérése, kikényszerítése, a vezetők menesztése, lecserélése felelős, hozzáértő, tisztességes közéleti elkötelezettségű személyekre.

Molnár Pál

gondola