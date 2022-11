Magyarország iránytűvé vált világszerte

A jobboldal nemzetközi összefogásának szükségességét emelte ki az Alapjogokért Központ főigazgatója szombaton a mexikóvárosi Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC), kijelentve, Magyarország azt üzeni, jobbra tarts!

Az Alapjogokért Központ vasárnapi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Szánthó Miklós a CPAC México elnevezésű rendezvényen azt mondta: Magyarország iránytűvé vált és szellemi energiát szolgáltat a konzervatív erőknek világszerte. Hozzátette: azért fontos a jobboldal nemzetközi összefogása, mert az "Isten, haza, család hármasegységét" érő balliberális támadások is globálisak.



A főigazgató kiemelte: a legtöbb nyugati ország komoly kihívásokkal néz szembe, civilizációnk egyszerre él át háborús, gazdasági, politikai és erkölcsi válságot. A progresszív globalisták pedig kudarcot vallottak a válságok kezelésében - vélekedett.

Jelezte: ma globális ellátási és energiaválsággal kell szembenézni, amely az Ukrajna elleni orosz agresszió következménye, és amelyet a szankciós politika csak tovább súlyosbított.



Ugyanakkor a "globális progresszív elit" csak a "marxista agymosásban" és az "ideológiai indoktrinációban" jeleskedik, az a szándékuk, hogy megfosszák a polgárokat azoktól a szabadságjogoktól, amelyek az elmúlt két évszázadban jól szolgálták őket - mondta.



Ezek közé sorolta a szólásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot, az állami szuverenitás vagy a nemzeti identitás értékeit, valamint a józan észhez, és a boldog, normális családi élethez való jogot.



Szánthó Miklós szerint a baloldal le akar számolni a konzervatív értékekkel, sőt a múltat is el akarja törölni. A történelmi amnézia, amely a múlt elutasításának egyenes következménye, biztonsági kockázattá vált - jelentette ki.



Megjegyezte: a nemzetközi színtéren ez a liberális idealizmus megszüntette a Nyugat azon képességét, hogy pragmatikus válaszokat adjon "a ma is velünk lévő, de a múltban gyökerező" - akár háborús - konfliktusokra.



Arról is beszélt: a "globalista újszocialisták" elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy támadást indítsanak a család ellen is. A konzervatívoknak csak az a választásuk marad, hogy közösen lépjenek fel a támadással szemben, "hogy egymásnak kezet nyújtsuk, és vállvetve álljunk ki a harcokban".



Szánthó Miklós hangsúlyozta: az elmúlt tizenkét évben Magyarország minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a jobboldal képes jól kormányozni. A magyar társadalom ma jutalmazza a munkát, tiszteli a teljesítményt, a vállalkozói szellemet, és segíti a családokat - mondta, iránytűnek nevezve Magyarországot a világ konzervatívjai számára.



A főigazgató úgy fogalmazott, Magyarország azt üzeni: jobbra tarts!, hozzátéve, Magyarország olyan szellemi energiát szolgáltat, amely "felvillanyozza a konzervatív megújulást".



Azt mondta: a magyarok megtanulták, hogy a szocialisták bármilyen álruhát öltenek is, "ellopják tőlünk mindazt, ami igazán számít", ezért a magyarok nem fognak térdet hajtani a manapság divatos liberális neoszocializmus előtt sem.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója mexikóvárosi beszédének végén azt hangsúlyozta: a sikerhez szükség van megbízható szövetségesekre, ez maga a CPAC.

