Magyar történelmi igazságok angol nyelven

2022. november 21. 08:46

Magyaródy Szabolcs Európa-érmes újságíró – preshaz.eu

A kanadai Hamiltonban élő újságíró, Magyaródy Szabolcs vette át az idén a magyar alapítású nemzetközi újságíródíjat, az Európa-érmet . A 98 éves öregcserkésznek tett föl kérdéseket a Gondola.



– Szerkesztő úr, miért fontos, hogy a huszadik század magyar történelmét az igazságnak megfelelően lehessen olvasni angolul is?



– Kora gyerekkorom óta olvasok újságot. Egy idősebb rokon árulta el nekem a nagy titkot: „Amit az újságban olvasol, annak sokszor az ellenkezője sem igaz.” Talán 17 éves koromban beléptem a Magyar. Kir. Külügyi Társaság ifjúsági csoportjába. Ez feljogosított minket a Pázmányon tartott külügyi tanfolyam előadásainak látogatására. Ott hallottam először a külföldi, idegen nyelvű propaganda majdnem teljes hiányáról. Jó példa erre Bethlen István volt miniszterelnök válasza Bolza Ilona kérdésére, akinél 44-ben a németek elől bujkált. „Hogy lehet az, a román, cseh, szerb országoknak olyan jó és rendkívül eredményes propagandája volt, nekünk semmi? Bethlen elgondolkozott egy kissé, majd mondta: Nekünk erre sosem volt pénzünk.” Amikor 1949-ben nyugatra vetett a sors és már pötyögtem valamit angolul, a helyi könyvtárban kerestem magyar szempontból jó könyveket. Sajnos csak 2-3 színtelen, szagtalan, használhatatlan könyvet találtam. Románt, csehet, rengeteget. Amikor sikerült megszervezni az öregcserkész csapatot, célul tűztük ki a helyzet gyökeres megváltoztatását. Összeszedtünk néhány tucat nekünk kedvező kiadványt, s azokat elküldtük a legnagyobb amerikai és európai újságoknak. Ezzel indult a könyvakciónk, melynek során eddig 120,000 angol nyelvű könyvet, CD-t ajándékoztunk az 1025 legnagyobb amerikai egyetemi könyvtárnak és sok más szervezetnek. Közben az utódállamoknak is megírattuk, zsebkönyv formátumban a valós történelmüket és a saját nyelvükön. Ezeket ötezer példányban terjesztettük a megszállt területeken. Pillanatnyilag 6 könyv kiadásán dolgozunk.



– Melyek a hatásgyakorló fortélyok?



– Mi nem szőrszálhasogató, dátumokkal spékelt könyveket adunk ki, hanem inkább jól alátámasztott vádiratokat, összehasonlításokat. Reagálni is jobban tudunk, mint az otthoniak. Sokan vagyunk, akik állandóan az internet híreit kutatjuk. Ajánlanám az otthoniaknak is, tartsanak kapcsolatot minden jelentősebb országban élő magyar fiatalokkal, akik a minket érintő témákban pontos értesítéseket tudnak hazaküldeni. Tudom, a Külügynek is van ilyen osztálya, amely ezzel foglalkozik, de azok nem vehetnek észre mindent, amit kellene.



– Az Ön által toborzott Hunyadi Mátyás Munkaközösség világhálós folyóirata a Holló. Miért érdekes ez Belső-Magyarországon is?

– Mert megismerhetők belőle például a Nyugat árulásai. E könyvnek a XX. századdal foglalkozó része befejezettnek tekinthető. Az eddig összegyűjtött anyag átküldését elkezdtem. Bemutatást kap az „Elrabolt (lopott) Történelem”. A mű közel a befejezéshez. A borítókat is elkészítette Buda Márti. A fordítás is jól halad. Hegedűs Pista, Lónyai Kata fordítgatja. Magam is besegítek. Rövidesen nyomdakész. Ez a könyv megy először nyomdába. „A Magyar Királyság kisebbségei”. Az anyag nagyrészt készen, lefordítva, a honlapunkon és máshol. Az összeállítás folyamatban

van. The Fury of the Tsar” Nagyon fontos társkönyv lesz a Republic of Transylvaniához. Szerzője, átdolgozta, e könyvet és más címmel adjuk ki. Közel nyomdakész. Remény van arra, hogy az első két könyvet ki tudjuk nyomtatni és annak tárolását és csomagolását talán meg tudjuk oldani. A nyomda közelében lévő cserkész csapat vállalja a munkát.

– Hogyan kapcsolódnak a friss közélethez?



– Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin az USÁ-ban járt az ENSZ közgyűlésén. Ezt az alkalmat felhasználva több magyar települést, szervezetet is meglátogatott. Clevelandben is szeretettel és illő tisztelettel fogadták. Ezt a ritka jó lehetőséget felhasználva kérésünkre és Lendvai Imre támogatásával a Horváth Mihály cserkésztiszt, a Szövetség egyik vezetője megajándékozta Őt és kíséretét a Hungary and the Hungarians könyvünk példányaival. Misi beszámolója: „Éppen kinyitotta az első oldalra, ami különben üres, ahová dedikáltam neki név szerint, dátummal ellátva, a könyvet mint ajándék a clevelandi látogatása alkalmával. A beszéd rövid volt, elmeséltem neki, hogy 1200 könyvet, még két-három másikkal kiküldtük Clevelandből Amerika legnagyobb egyetemi könyvtárainak, diplomáciai szervezeteknek, nagykövetségekre. Hogy, ezt a külföldi cserkészek állították össze, hogy kutatók találjanak rá Magyarország igazi történetére és hogy a könyv helyesbíti a sok helytelenül megjelent cikkeket, rovatokat, propagandát amik megjelentek az elmúlt évtizedeken keresztül.”

– A közélet külföldi alakjait hogyan tájékoztatják?

– Budapestre megérkezett az új USA-nagykövet. Amint az USA Kongresszusnak mondotta, demokráciára tanítani a magyarokat. Mint elődjének, neki is elküldjük a Hungary and the Hungarians könyvünket. Hátha tanul belőle valamit.

Molnár Pál



