Rétvári: Egyre több az embercsempész és egyre agresszívabbak

Egyre több az embercsempész és egyre agresszívabbak – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfő reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyben felidézték, hogy rendőrökre lőttek menekülő embercsempészek múlt hétfőn az M5-ös autópályán, Inárcs térségében.

2022. november 21. 09:59

Erre reagálva Rétvári Bence azt közölte, hogy az embercsempészek egyike azt vallotta, hogy a bűnszervezet vezetője mondta nekik azt, hogy használják a furgonban lévő fegyvert, ha szükséges. A kisbusz előtt egyébként egy „felvezető” autó haladt, amiben négyen utaztak; az autóban volt török, iraki és német állampolgár is, és – Rétvári Bence megfogalmazása szerint – egyáltalán nem voltak együttműködők, nem nyitották ki az ajtót a rendőri felszólításra, ezért be kellett törni az autó ablakait.

Az államtitkár szerint a déli határon is néha valódi „csatajelenet” zajlik, mert a migránsok és az embercsempészek rátámadnak a rendőrökre: hozzájuk vágják a létrát, lefújják őket gázspray-vel, vagy rájuk lőnek. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a magyar rendőrök is egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, de ahhoz, hogy a külföldi bűnözőkkel szemben fel tudjanak lépni, a Terrorelhárítási Központra is nagy szükség volt az elmúlt években. Kérdésre kitért arra is, hogy a rabok több mint a 10 százaléka – több mint 2500 bűnöző – embercsempészés miatt került börtönbe. „Ez egy elképesztő teher a magyar börtönökben, nem erre jött létre a magyar büntetés-végrehajtási rendszer” – hangsúlyozta az államtitkár.

Összességében évente mintegy hárommilliárd forintba kerül a rabok elhelyezése – mondta, megjegyezve, hogy az unió pedig semmilyen segítséget nem nyújt Magyarországnak ebben. Rétvári Bence az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, hogy idén már több mint 230 ezer illegális bevándorlót tartóztattak fel, tavaly ez a szám 122 ezer, míg tavalyelőtt 46 ezer volt. Az államtitkár szerint azért is jöhetnek most többen, mert a migránsok tudják, hogy Európa most nem a saját határainak a védelmével, hanem az ukrajnai háborúval van elfoglalva.

MTI