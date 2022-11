Menekülni csak valamiBŐL lehet

Ami ma Európa Uniós határainál folyik, az nem menekülés, hanem a tiltott határátlépés bűncselekménye, de nevezhető illegális bevándorlásnak, vagy még inkább hódító szándékú betolakodásnak is – rögzíti dr. Somogyi János.

2022. november 23. 09:31

metropol.hu

Az embercsempészek egyre erőszakosabbak, egyre több a fegyverük, minden akciót gondosan megterveznek, saját felderítőik vannak, a legmodernebb katonai eszközökkel szerelik fel magukat, éjjellátó készüléket is használnak – írja a sajtó. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédet, politikai publicistát kérdezte a Gondola.

– Ügyvéd úr, a szerb határon tevékenykedő géppisztollyal felfegyverzett embercsempész bandák katonai szintű akciókat hajtanak végre, már a magyar rendőrökre is lőnek – mondta Boross Zoltán, a Nemzeti Nyomozóiroda főosztályvezetője a televízióban. Az itthoni szélsőség azonban továbbra is ártatlan menekülteknek füllenti a migránsokat. Meddig tehetik ezt meg?



– Mindenek előtt tisztázni kell egy alapvető fogalmat. Mi a menekülés és ki a menekült? Menekülni nem valamiBE, hanem csak valamiBŐL lehet. Ami ma Európa Uniós határainál folyik, az nem menekülés, hanem a tiltott határátlépés bűncselekménye, de nevezhető illegális bevándorlásnak, vagy még inkább hódító szándékú betolakodásnak is. Azok, akik Európába a munkával elérhető jobb élet reményébe, jó szándékkal jönnének, legális módon is kérhetnék a bebocsátást, meg is kaphatnák az Uniós államok többségétől, akik a saját hazájuk nemzetállami státuszának megszüntetésére törekednek és kormányzati hatalmuk megőrzését is a bevándorló idegenek szavazataitól remélik.





Az EU-s vezetők a hazai ellenzékkel (a magyar nemzetállam megszüntetésére irányuló törekvése miatt : a magyarság ellenségével) teljes egyetértésben arra törekednek, hogy hazánkat és Európát árasszák el az idegenek, hiszen senki sem jelent nagyobb veszélyt a hatalmi vágyaiknak, mint a még hellyel-közzel létező nemzeti identitású állampolgár.

– Az Európai Unió területének délkeleti sarkán katonai támadásokat indítanak, hogy kétes figurákat ömlesszenek be a közösségbe. A brüsszeli bürokrácia azonban süketnek tetteti magát. Hogyan toborozható olyan szervezet, amely a bürokraták arcát beleütközteti a valóságba?



– Az EU vezérkara Európa sorsát, jövőjét illető szándékai vonatkozásában, tökéletesen ismeri a mai valóságot. Nem ostobák ezek a magas presztízsű vezetők, csak nem a nemzetek Európájában gondolkodnak, hanem az Európai Egyesült Államok létrehozásán munkálkodnak és ehhez jó szolgálatot remélnek az európai identitástól idegen mentalitású illegális migránsok beözönlésétől. Ez ugyan a (sokat hangoztatott) „európai értékek” halálát jelentené, de ezt a szép eszmét eddig is csak zsarolási lózungként használták. Cinikusan.

A millió szám beözönlő idegenek veszélyére éppen a magyarok nemzeti kormánya, miniszterelnöke, hívja fel, ma már a Világ, közvéleményét a leggyakrabban, a legkövetkezetesebben, remélhetően nem minden eredmény nélkül.

– Akik géppisztollyal fölfegyverzett csempészek erőszakolnak be egy országba, azok maguk is köztörvényes bűnözők. A szélsőséges hungarofób – tehát rasszista – propaganda azonban „humanistának” hazudja őket. Hogyan lehetne a hazugságmaffia bűnözőit testület elé állítani?

– Érdekes jelenség a hazai ellenzéki harci taktika változása. Szégyen nélkül hangoztatják, hogy az Orbán-kormányt demokratikus úton, szabad választáson, legálisan, nem tudják legyőzni, ezért más módon kell próbálkozni. Ehhez a „más úthoz” maximális támogatást remélnek és kapnak is a globalista világbirodalomban gondolkodó, erre törekvő, amerikai gazdasági és pénzoligarcháktól és persze az EU vezérkarától, az EU Parlament leginkább butuska képviselőivel a hátuk mögött. A „más út” a társadalmi rend megbontása, az országban kaotikus állapotok létrehozása, amihez nagy szükség van az illegális bevándoroltak között egyre jelentősebb számban megjelenő menekültnek álcázott terroristákra is. Most már talán éppen itt lenne már az ideje annak, hogy az Országgyűlés törvényalkotással definiálja újra a hazaárulás, a társadalmi rend megdöntésére irányuló bűncselekmények fogalmát, törvényi tényállását és büntetési tételeit.

Molnár Pál

gondola