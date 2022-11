Az élet nagy kihívásaira is felkészít a Bátrak Ligája

2022. november 23. 18:38

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke gratulál a résztvevőknek a Bátrak Ligája elnevezésű iskolai vetélkedősorozat karcagi állomásán 2022. november 23-án. A Honvédelmi Sportszövetség általános iskolások számára rendezett versenysorozatának célja a hazafias nevelés keretein belül, aktív közösségek létrehozása, és az egészséges életmód népszerűsítése. MTI/Czeglédi Zsolt

Az élet nagy kihívásaira is felkészít a Bátrak Ligája verseny - jelentette ki a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerdán, a Bátrak Ligája karcagi állomásán.

Simicskó István, aki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője is egyben, a Honvédelmi Sportszövetség által rendezett esemény díjkiosztóján célként fogalmazta meg, hogy olyan fiatalok nőjenek fel, akik bátrak és képesek lesznek elhárítani a hazát fenyegető veszélyeket. Nem mindegy milyen jövője lesz Magyarországnak - hangsúlyozta.



Kitért arra, hogy "Magyarország a béke pártján áll, a háborút megtapasztalták szüleink, nagyszüleink".



"A szomszédságban most is háború dúl, az emberiség nem tanul a történelemből, ennek látjuk a káros hatásait a mindennapokban. Ebből a háborúból ki kell maradni! - szögezte le.



A Bátrak Ligája versenysorozat elsődleges célja a hazafias nevelés során aktív közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése - tette hozzá Simicskó István. Szerinte mindenki győztes, aki részt vett ezen, mindenki bátrabb, felkészültebb lesz. Továbbá büszke lesz arra, hogy jó lokálpatriótaként kötődik a szülőföldhöz. A program az is, hogy segítsen megérteni: a szülőföld, a haza semmivel sem pótolható, és akik kötődnek a hazához, bátran védelmezik is azt.



Simicskó István kitért rá, hogy a kadétképzés 2017-es indulása óta 120 iskolával kötött szerződést a Magyar Honvédség, ezekben egyfajta előképzésben részesülnek a gyermekek.



Szepesi Tibor, Karcag polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: a honvédelmi képzést, a haza iránti elkötelezettség megteremtését fiatalon kell kezdeni. Megemlítette, hogy a városban is elkezdődött a kadétképzés.



Tíz általános iskola csapata - Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyéből - vett részt a verseny karcagi állomásán.



Az első helyezést a Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata érte el. A díjakat Simicskó István mellett F. Kovács Sándor és Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselők, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor adta át.



A Bátrak Ligája a Honvédelmi Sportszövetség rendezésében zajló országos versenysorozat általános iskolások részére. A szellemi vetélkedőkön honismereti tudással gazdagodnak, az aktív feladatokkal pedig a honvédelmi sportokban szerezhetnek jártasságot a gyermekek.



MTI