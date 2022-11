Az Európai Parlament durva támadása hazánk ellen

„Felszólítjuk a magyar baloldal EP-képviselőit, hogy álljanak végre a magyarok oldalára, fejezzék be a Magyarország elleni uszítást, és szavazzanak nemmel a magyarellenes határozatra" - mondta Deutsch Tamás.

2022. november 23. 20:54

archív

Az Európai Parlament (EP) hétfőn vitát rendezett a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Szerdán már a szöveget is lehet látni, amely "egy újabb durva támadás hazánk ellen" - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a nagyobbik kormánypárt Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs azt mondta, az EP javaslata odáig megy, hogy erőlteti Ukrajna finanszírozását, de Magyarországtól minden forrást elvenne.



A vitában a magyar baloldal durván támadta Magyarországot - hangoztatta.



"Molnár Csaba, Cseh Katalin és Ujhelyi István, ahogy korábban sem, úgy most sem szóltak egyetlen szót sem Magyarország érdekében" - jelentette ki.



A szavazás csütörtökön lesz - közölte. Aki megszavazza ezt a határozatot, azt szavazza meg, hogy a magyarok ne jussanak hozzá a nekik járó forrásokhoz, "ezért mi, a Fidesz-KDNP képviselői biztosan nemmel szavazunk" - mondta Hidvéghi Balázs.



Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője azt hangoztatta, hogy Magyarország az elmúlt hónapokban értelmes, konstruktív párbeszédet folytatott az Európai Bizottsággal. Ennek eredménye, hogy "a helyreállítási programunk és a partnerségi megállapodásunk elfogadásának küszöbén állunk".



Azonban "az a szélsőséges baloldali politikai garnitúra, amelyik évek óta támad minket, ezt nem bírja lenyelni". Most az EP-ben tesznek egy utolsó, kétségbeesett kísérletet arra, hogy megakadályozzák: a magyarok hozzájuthassanak a jog szerint nekik járó uniós forrásokhoz - jelentette ki Deutsch Tamás.



A háború és az elhibázott szankciók miatt a helyzet rendkívül komoly egész Európában. Felháborító, hogy a baloldal még egy ilyen helyzetben is Magyarországot támadja - tette hozzá.



"Ezért még egyszer felszólítjuk a magyar baloldal EP-képviselőit, hogy álljanak végre a magyarok oldalára, fejezzék be a Magyarország elleni uszítást, és szavazzanak nemmel a magyarellenes határozatra" - mondta Deutsch Tamás.



MTI