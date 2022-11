Ma is az Ég tartja a hazát…

A Szent Erzsébetről szóló regény és az abból készült musical kiemelkedő sikerének és a művek jelentőségének híre futótűzként terjedt el az irodalomkedvelők, a zenekedvelők és az egyháziak körében.

2022. november 23. 21:16

A bíboros a kötettel – andrea78.blogstar.hu

A könyvbemutató voltaképpen nem is könyvbemutató volt... Hiszen, maga a könyv főszereplőjének, Szent Erzsébetnek a jelenléte hatotta át mind a közönséget, mind a szerző által meghívottakat Árpád-házi Szent Erzsébet napján, a pusztaszabolcsi Művelődési Házban. Akik jelen voltunk ezen az estén, mintha Thüringenben, és VI. Béla udvarában lettünk volna, az emberi gyengeséget és a hit erejét egyaránt megtapasztalva.

A meghívott vendégek szereplése, és őszinte vallomásaik olyan hangulatot teremtettek, amely mint egy templomi vecsernye hatotta át a lelkeket. Az Úr 2022-ik esztendejének Szent Erzsébet napján az "ég tartotta" ezt a könyvbemutatót is... nem csak a Földet és nem csak a Királyt, hanem a kisváros népét is... Köszönet érte a szerzőnek, aki a hivatalos bemutató előtt, lokálpatriótaként hazajött tisztelegni Édesapja emléke és Pusztaszabolcs, a könyvbemutatón megjelent családias közössége előtt, akik mintegy százhúszan köszöntötték a hazatérőt, a „szabolcsi hentes” egyszerű lányát, és mint a magyar bíboros, Erdő Péter Őeminenciája egyik legkedveltebb kortárs regényíróját, jelen korunk magyar irodalmának kiemelkedő alakját.

A szerző ezen az estén is, a tőle megszokott gyermeki őszinteséggel, néha az otthoni tájról és gyermekkoráról beszélve, könnyek között emlékezett. Szikora Róbert, aki az „Ég tartja a Földet” című könyv és az abból készült musical megírására ösztönözte Zsuffa Tündét, elmondta, hogy számára Szent Erzsébet, a magyar szent mintegy példakép áll mindennapjainak eseményeiben, s végigkísérte az életét az a nagyszerűség, amely az elesettek szeretetében jelenik meg. Tóth Gabi, az ezerszer megalázott, és megvallott hitéért sokszor bántott énekesnő is elnyerte a jelenlévők szívét azokkal a dalokkal, amelyeket e könyv és a szerző iránti odaadással énekelt. Buch Tibor, akit a székesfehérvári színház tagjaként ismert és szeretett meg a megye közönsége, arról beszélt, hogy a musicalben alakított szerepe megváltoztatta az életét… mert olyan szellemiséget és olyan mély emberi tulajdonságokat ismert meg és vall ma már magáénak, amelyekből e műben való részvétele előtt kimaradt…

Majd az „Ég tartja a Királyt” című könyvről beszélt a szerző… IV. Béla belső lelki harcai, rossz politikai döntései ellenére, mégis második honalapítóként él a köztudatban. Itt, Zsufa Tünde megjegyezte, habár szent Erzsébet alakját a könyvben megformálni rengeteg kutatómunkával járt, hozzá mégis IV. Béla alakja áll közelebb, hiszen ő, a király személyiségén keresztül átadhatta az olvasónak saját lelkét, vívódásait, a megroppanásokat, majd a felemelkedést, ami egyedül a hit által lehetséges. Az által a hit által, amit az ember a gyökereiből táplálkozva ismer fel élete legnehezebb időszakaiban. Abból, amit otthon, a családtól, a szüleitől és az őt körülvevő szeretteitől kap.

A szerző azt is kiemelte, hogy a mai korban sokszor megkérdőjelezik, sőt pellengérre állítják a király döntéseit, amelyeket lehet ugyan bírálni, de jobban át kellene éreznie mindenkinek a döntéshozó és – mai korunkra vetítve – a döntéshozók magányos felelősségét. Ha önmagán felülemelkedve, ezt meg tudná tenni a mai kor embere, talán rájönne, hogy nem csak kritizálni kéne, hanem segíteni, sokszor építő bírálattal, ötlettel, iránymutatással, vagy csak néhány jó szóval bátorítani ebben a nehéz vállalásban. Akkor talán nem lenne ilyen gyűlölködő megosztottság a társadalomban, szűkebb környezetünkben… akkor talán jobb volna a világ, ha Szent Erzsébet szeretete és IV. Béla következetessége és hite állnak mindannyiuk előtt példaképeként…

A pusztaszabolcsi könyvbemutatót vastaps zárta… ami egy ilyen estén szokatlan a mintegy százhúsz jelenlévő részéről.

A folytatás a budai Várban megrendezett ünnepi könyvbemutató volt, ahol állami és egyházi vezetők is megjelentek, hiszen a Szent Erzsébetről szóló regény és az abból készült musical kiemelkedő sikerének és a művek jelentőségének híre futótűzként terjedt el az irodalomkedvelők, a zenekedvelők és az egyháziak körében. A kormányt több megyei vezető is képviselte, hiszen jól tudjuk, hogy a „mai IV. Bélának” is szüksége van a szentek pártfogására. Ezt a történelmi folytonosságot erősítette meg Magyarország bíborosa, Őeminenciája Erdő Péter, amikor a könyvbemutató után, Zsuffa Tünde műveinek jelentőségéről kérdeztük:

A kép jobbszélén Pásztor Zoltán rádiós szerkesztő, mellette a könyv szerzője, Zsuffa Tünde.

„Rendkívüli ez a két regény, hiszen bizonyítéka annak, hogy ma is lehet a mának szóló történelmi regényt írni. A mai kor emberének elengedhetelen, hogy a mű, amelyet olvas, lekösse, hogy odafigyeljen minden apró részletre, hogy olvasásra ösztönözze azt, aki a kezébe veszi a könyvet. Ez a két mű olyan. Én körülbelül egy-egy nap alatt olvastam ki mindkét könyvet. Sok benne az áthallás, sok benne az olyan üzenet, ami egyszerre történelmileg hiteles, aktuális, magyar és keresztény. Ezeket nem is lehet elválasztani egymástól. Ugyanakkor ez nem régies, tehát, a frissesség is benne van. Az jelenti az értékét, hogy megmutatja, nekünk is közünk van ehhez. Ma is szüksége van az állam vezetőinek a szentek pártfogására. IV. Béla már Szent Erzsébet égi pártfogása mellett uralkodott. Mi hiszünk a szentek pártfogásában… Nem véletlen az, hogy magának Szent Istvánnak az ereklyéjét is a Bazilikában tartjuk és tiszteljük. És az sem véletlen, hogy amikor a pápa felszólított minden püspököt, hogy ajánlják fel Oroszországot és Ukrajnát a Szűz Anyának, akkor mi elmentünk a Bazilikába és a Szent Jobb előtt és Benczúr Gyula oltárképe előtt megtettük ezt a felajánlást, hiszen a történelem emlékezete szerint, Szent István volt az első, aki ilyet tett. Tehát, a bizalom, ami a nehéz pillanatokban Krisztus és a Szűz Anya iránt megnyilvánul, ez ma is aktuális. Tehát, én azt gondolom, hogy ez a két mű nagyon friss, nagyon aktuális, nagyon jól olvasható és ezért rendkívül értékes.”

Czeglédi Andrea

andrea78.blogstar.hu