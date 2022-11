Balassi-versek amerikai fordítója

Célom az volt, hogy megőrizzem a versek 16. századi szellemiségét, elkerülve az archaizmusokat és a túlzottan kortárs kifejezéseket. Végső soron a Balassi fordítási kihívást felpezsdítőnek találtam, és amikor rátaláltam a számomra jónak tűnő megoldásra, felvillanyozott – írja a kaliforniai műfordító.

2022. november 25. 00:04

A kaliforniai irodalmár – archív

„Balassi költészete szabadabbá vált a képek világában 'a költő saját találmányainak' önbevallása révén, és olyan újszerű versformákat fejlesztett ki, mint a Balassi-strófa" – írja Czipott Péter, Peter V. Czipott a Toll és szablya című kétnyelvű verseskötethez alkotott Balassi Bálintról, költészetéről és annak fordításáról című esszéjében. A kötetet a közelmúltban bocsátotta közre a Kairosz Kiadó. A kaliforniai műfordítónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Mester, mekkora irodalomtörténeti jelentősége lehet annak, hogy bő négy évszázad alatt alig pár Balassi-verset ültettek át angolra, s most a költőóriás 38 költeménye jelent meg a földkerekség legelterjedtebb nyelvén?

– Inkább örök diáknak, mint mesternek tartva magam, aligha mondhatom, hogy ismerem Balassi Bálint költészetének összes angol fordítását. Korlátozott ismereteim szerint a Makkai Ádám által szerkesztett In Quest of the ’Miracle Stag’: The Poetry of Hungary (A csodaszarvas nyomában: Magyarország költészete) című monumentális magyar versantológiájában megjelenő hat Balassi-vers alkotja Balassi angol nyelvű műveinek legnagyobb egyedi csoportosítását Kard és toll kiadásáig.

emag.hu

Balassi az angol költő és harcos, Sir Philip Sidney (1554-1586) szinte pontos kortársa volt. Balassi verseinek reprezentatív válogatása – életművének alig 40%-a – angol nyelvű elérhetővé tétele ösztönözheti a 16. századi költészet összehasonlító irodalomtudományának kiterjesztését a költők és a kora reneszánsz európai „nagy ötös” nyelven (angol, francia, német, olasz és spanyol) túlmutató nyelvű költészetére, nem is beszélve az oszmán költészetről, amely az olasz és latin költészet mellett Balassi saját írásmódjára is hatással volt.

– Önnek, aki nemcsak érteni, hanem élvezni is tudja Balassi magyarul megírt verseit, milyen élményt jelentett megküzdeni a fordítással?

– Az első szükségem az volt, hogy legyőzzem a saját zaklatottságomat, hogy szembenézzek Balassi bonyolult versezetének kihívásaival! Költői mentorommal, John Ridlanddal (1933-2020) dolgoztam együtt, aki 2010-ben megkapta a Balassi-emlékkardot, és alapvetően megismerkedtem a költői technikával. De a mai napig inkább inasnak tartom magam, mintsem teljes értékű versfordítónak. A Balassi-féle rímséma és a szigorúan szótagszerű versírás olyan jellemzők, amelyeket kötelességemnek éreztem az angol nyelvben a lehető legnagyobb mértékben reprodukálni, annak ellenére, hogy a magyarhoz képest rímszegénység és tömörség hiánya van.

Czipott Péter egy korábbi magyar állami díj átvételekor Los Angelesben – gondola

Ijesztő cél ezt megtenni úgy, hogy közben az ember olyan verset hozzon létre, amelyet élvezettel lehet angolul olvasni. Szó van még Balassi archaikus nyelvezetéről is, amely olyan nehézségeket okoz a mai magyar olvasó számára, mint Shakespeare eredeti szövegei az angol nyelvű olvasónak. Célom az volt, hogy megőrizzem a versek 16. századi szellemiségét, elkerülve az archaizmusokat és a túlzottan kortárs kifejezéseket. Végső soron a Balassi fordítási kihívást felpezsdítőnek találtam, és amikor rátaláltam a számomra jónak tűnő megoldásra, felvillanyozott.

A kétnyelvű kötet, amelyet a Kairosz adott ki a napokban – gondola

Persze, hogy megoldásaim hány százalékát találják jónak és hány százalékban hiányosnak az olvasók és a kritikusok, az majd kiderül! Bármi legyen is a végeredmény, az én erőfeszítésem nem lehet, nem szabad, hogy legyen az utolsó szó Balassi angolra fordításában: csak az alternatív fordítások elolvasásával juthat hozzá közelebbről az eredetihez, aki nem tudja olvasni az eredeti magyart.

– Balassi költészetét miért érdemes megismerni nemcsak Lisszabontól Szentpétervárig, hanem Los Angelestől Tokióig, Reykjavíktól Melbourne-ig mindenütt az irodalomkedvelőknek?

– Mint szinte minden irodalom, Balassi Bálint műveiben univerzális elemek ötvöződnek korának és miliőjének sajátos elemeivel. Természetesen a magyar nyelvű líra eredetében is alapító szerepet tölt be, és ezt igen magas színvonalon teszi. A világ minden táján minden nyelvet beszélő olvasó csak úgy tudja jobban megbecsülni az emberi kreativitást, ha újonnan ismerkednek meg más kultúrák nagy íróinak munkáival – még ha csak fordítás útján is.

Molnár Pál



gondola