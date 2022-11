Minden akadály elhárult az EU-megállapodás elől

"Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk" - jelentette ki Orbán Viktor. Megjegyezte: azóta már van tizennyolcadik igény is...

Utoljára frissítve: 2022. november 24. 16:24

2022. november 24. 12:58

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő a visegrádi országok miniszterelnökeinek kassai csúcstalálkozóján tartott közös sajtótájékoztatón 2022. november 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely a megállapodást eddig hátráltatta - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a szlovákiai Kassán.

A kormányfő a V4-es miniszterelnökök közös sajtótájékoztatóján kifejtette: 17 pontból álló csomagról egyeztek meg az Európai Bizottsággal, "ők megmondták, hogy mit akarnak", aztán "ezeket konkretizáltuk, és ezeket végrehajtottuk".



Közölte: most azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület. "Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk" - jelentette ki.



Megjegyezte: azóta már van tizennyolcadik igény is, de arról is megegyeztek, hogy azt is teljesítik, viszont annak a határideje márciusban lesz.



MTI