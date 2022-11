Habsburg Ottóra emlékeztek bécsi nagykövetségünkön

Wolfgang Schüssel korábbi osztrák szövetségi kancellár többi között arról beszélt, hogy a régiók szubszidiaritása ma is fontos elv, és Habsburg Ottónak határozott nézetei lennének arra vonatkozóan, hogy ma az EU-ban melyek azok a területek, ahol közösen kellene fellépni.

2022. november 24. 22:17

Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár a Habsburg Ottó európai politikus, közíró születésének 110. évfordulója alkalmából, a Habsburg Ottó Alapítvány és a Pannonhalmi Főapátság által rendezett pódiumbeszélgetésen 2022. november 24-én. MTI/Filep István

Habsburg Ottó szellemiségét idézték fel csütörtök este Magyarország bécsi nagykövetségén.

A pódiumbeszélgetést, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett, az európai politikus, közíró születésének 110. évfordulója alkalmából rendezte a Habsburg Ottó Alapítvány a Pannonhalmi Főapátsággal.



Az Európa jövőjéről szóló pódiumbeszélgetésen a Habsburg Ottó és Magyarország által is képviselt, Európa keresztény szellemi gyökerein alapuló politikai filozófia megismertetése kapott kiemelt szerepet.



Gulyás Gergely a pódiumbeszélgetésen egyebek mellett arról beszélt: a 27 tagú Európai Unióban (EU) természetes, hogy a tagállamok máshogy gondolkodnak, mert a nemzeteknek más-más a történelmük, ugyanakkor az EU szövetségként fontos.



Az egyensúlyt a föderalizmus és a nacionalizmus között az EU alapszerződéseiben kellene megtalálni - vélekedett.



A miniszter kitért arra is, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre az ukrán nép megsegítéséért.



Wolfgang Schüssel korábbi osztrák szövetségi kancellár többi között arról beszélt, hogy a régiók szubszidiaritása ma is fontos elv, és Habsburg Ottónak határozott nézetei lennének arra vonatkozóan, hogy ma az EU-ban melyek azok a területek, ahol közösen kellene fellépni. Ilyen a környezet védelme, a biztonságpolitika, vagy a globális gazdasági kihívások - vélekedett.



A rendezvényen a Habsburg Ottó Alapítvány által összeállított, névadójának életét bemutató kiállítás is megtekinthető volt.

MTI