Az advent a várakozás, az elcsendesedés ideje

2022. november 25. 14:03

Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyra készülés négy héten át tartó időszaka. A keresztény ember számára advent az elcsendesedés és önvizsgálat ideje - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az advent szó a latin "adventus Domini" kifejezésre utal, ami azt jelenti: az Úr érkezése, az Úr eljövetele - írták.



Szent várakozás ez, amely megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. "Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent" - fogalmaztak.



Kitértek arra: a keresztény - és minden emberi - közösség tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Az ókorban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta

tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, a házakat.



Advent idején, a "királyok királyának" érkezésére készülve "nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és emberi kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni" - közölték.



Az újkor adventi szimbóluma az adventi koszorú. A fenyőágakból font koszorún elhelyezett négy gyertya az adventi időszak négy vasárnapjára utal. A három lila gyertya jelzi, hogy bűnbánati időszak van, az egy rózsaszín pedig azt, hogy advent harmadik vasárnapján "van okunk az örvendezésre is", mert már közel van a Megváltó érkezése.



Megjegyezték: a keleti egyház évezredes tradícióját megőrizve a görögkatolikus egyházban negyvennapos adventi bűnbánati időszak előzi meg a karácsonyt, ezért náluk korábban kezdődik az advent.



A legjellegzetesebb adventi liturgia a hajnali mise, a rorate, amely nevét a latin miseének kezdő soráról (Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!) kapta.



Mivel bűnbánati időszak van, a templomi oltárokat advent idején nem díszítik virággal, a miséző pap pedig lila színű miseruhát visel.



Ebben az időszakban a keresztény ember próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. "Ezekben a hetekben megpróbálunk a lényegre figyelni, a lelkünket előtérbe helyezni és a felfokozott mindennapjaink hajszolt életviteléből a tempót visszavenni" - írták.



Adventben nap mint nap fel kell tenni a kérdést, "kinek az eljövetelére várunk. Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy valaki meg akarja újítani életünket, istenkapcsolatunkat?" - fogalmaztak.



Azt kívánjuk - tette hozzá a püspökök testülete -, hogy a szomszédban zajló és mindenkit próbára tevő háború ellenére - az "adventi időszak végén megtisztulva, gyermeki hittel tudjuk hirdetni szent karácsony éjszakáján: Emmánuel, Velünk az Isten!"



MTI