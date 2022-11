Ezer tonna búza a Magyarok kenyere programban

Az adományozottak egy részének az adománylevelet és a Magyarok Kenyere lisztes zsákot Novák Katalin köztársasági elnök, Győrffy Balázs, a NAK elnöke és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke adta át.

2022. november 25. 14:41

Novák Katalin köztársasági elnök (k) jelképesen átnyújtja a búzaadományt Katona Viktóriának, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettesének (j) a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés 2022. évi adományozó ünnepségén a Szomori Sportcsarnokban 2022. november 25-én. Jobbról Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke (j2), balról Balról Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Míg 2011-ben tíztonna búzaadománnyal indult a Magyarok kenyere program, 2022-ben már 1000 tonna búza gyűlt össze. MTI/Bruzák Noémi

Míg 2011-ben tíz tonna búzaadománnyal indult a Magyarok kenyere program, 2022-ben már 1000 tonna búza gyűlt össze - mondta el pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke Szomoron a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés 2022. évi adományozó ünnepségén.

Győrffy Balázs hozzátette, hogy több mint 8000 felajánló adományozott és jelentősen nőtt a pénzbeli adományok száma is, valamint bővült a természetbeni adományok száma és a termékköre.



Az adományozottak egy részének az adománylevelet és a Magyarok Kenyere lisztes zsákot Novák Katalin köztársasági elnök, Győrffy Balázs, a NAK elnöke és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke adta át.



Nagy István agrárminiszter köszöntőjében kiemelte, hogy folytatódhat a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar megújítása, mivel az Európai Bizottság jóváhagyta az uniós agrárforrásokra vonatkozó stratégiai tervet, így 2027-ig biztossá váltak a magyar gazdák agrártámogatásai.



"Nem túlzás azt állítani, hogy történelmiek a lehetőségeink. Ez olyan esély, ami generációk óta nem adatott meg a gazdálkodóknak" - jelentette ki a miniszter, majd hozzátette, hogy a gazdaságok fejlesztésére a 2027-ig tartó időszakban 5300 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre.



Nagy István kiemelte, hogy a MAGOSZ-nak köszönhetően a határon túli magyarság is képviselteti magát a Magyarok kenyere programban. Az elmúlt 12 esztendőben sikerült közös erővel átlépnünk a nemzetrészeinket elválasztó határokat és újra tudtuk egyesíteni a magyarokat - fogalmazott.



Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke szólt arról, hogy a gazdák nemcsak adventkor, hanem egész évben várakoznak és örömmel töltik el őket a terméshez és aratáshoz kapcsolódó ünnepek. A Kárpát-medence gazdái most is megmutatták, hogy egy nemzet vagyunk és összefogással tudjuk egymást segíteni - emelte ki.



Az ünnepségen oklevéllel ismerték el a program segítőt, malmok és fuvarozó cégek képviselőit, valamint a természetbeni adományozókat.

MTI