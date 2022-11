Az atlétikai világbajnokság előkészületei

2022. november 28. 09:57

A jövő évi atlétikai világbajnokságnak otthont adó, épülő Nemzeti Atlétikai Központ a főváros IX. kerületében 2022. november 22-én. MTI/Kovács Anikó

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) e heti budapesti látogatásával a tervezés fázisából a szervezők átléptek a megvalósítás szakaszába, ennek a célja - közlésük szerint - hogy már hónapokkal az esemény előtt minden készen álljon.

A WA delegációja azért jött a héten a magyar fővárosba, hogy áttekintse a vb szervezési folyamatát és munkamegbeszéléseket folytasson a helyi szervezőbizottság tagjaival. A nemzetközi szövetség szakemberei bejárták a vb helyszínét, az épülő Nemzeti Atlétikai Központot, és más, az eseményhez kapcsolódó helyszíneket, köztük a maratoni versenyek rajtjának és céljának helyet adó Hősök terét.



"Remekül haladnak a vb előkészületei, a Németh Balázs vezette szervező cégben kiváló szakemberek dolgoznak. A Nemzeti Atlétikai Központ is egyre jobban életre kel. Képzeljük el, milyen lesz, amikor több mint harmincezren fognak szurkolni itt a világ legjobb atlétáinak - idézte a szervezők vasárnapi közleménye Jon Ridgeont, a WA vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta: a cél az, hogy a jövő évi világbajnokság hatással legyen a fiatalokra. Megjegyezte, közülük ugyan nem biztos, hogy mindenki atléta lesz, de az egészséges, aktív életmód, mozgás fontosságára az eseményen keresztül fel tudják hívni a figyelmet.



Jon Ridgeon szerint a 2023-as atlétikai világbajnokság remek lehetőség arra is, hogy Magyarország ismét megmutassa: a legnagyobb eseményeknek is méltó házigazdája. Ezt erősítette meg Németh Balázs, a szervezőbizottság vezetője is, aki szerint jól halad a munka, de még rengeteg feladat áll a szervezők előtt.

Németh Balázs, a jövő évi augusztusi atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az épülő Nemzeti Atlétikai Központban tartott sajtóbejáráson a főváros IX. kerületében 2022. november 22-én. MTI/Kovács Anikó

"Több mint harmincan jöttek a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől és területenként végignézik, hogy hol tart a világbajnokság szervezése. Több ezer oldalnyi előírása van a WA-nak arról, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményét hogyan kell megszerveznie a házigazdának. Jövőre mi leszünk a házigazdák, és teljesíteni akarunk minden feltételt és előírást, amitől igazán sikeres és tökéletes lesz a rendezvény" - mondta Németh Balázs, majd hozzátette: a WA delegációja elégedett az előkészületekkel, és látja, hogy egy profi csapat dolgozik rajta, amelyik profi világbajnokságot tud szervezni.



Az első közép-európai vb-t jövőre augusztus 19. és 27. között rendezik Budapesten.



MTI