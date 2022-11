Gyertyagyújtás – Ökumenikus Segélyszervezet

2022. november 27. 18:37

Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége és Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója az első adventi gyertya meggyújtása után az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló családnak szánt adománycsomagját pakolják egy kiszállítást végző autóba, a budafoki koordinációs központban 2022. november 27-én. Mögöttük Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató. MTI/Kovács Attila

A hagyományokhoz hűen advent első vasárnapján gyertyagyújtással hívott összefogásra az Ökumenikus Segélyszervezet, amely idén a nehéz gazdasági helyzet és az áremelkedések miatt már korábban elindította adventi adománygyűjtését.

A segélyszervezet gyűjtése a korábbi években az első adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét, idén azonban már november elején elindították azt. Az első gyertyát Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete és Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója lobbantotta lángra 13 óra 53 perckor a segélyszervezet budafoki központjának udvarán, utalva a segélyszervezet 1353-as adományvonalának számára.



Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége a sajtótájékoztatón arról beszélt: a segélyszervezet a elmúlt években nagyon sok embernek tudott segíteni, hazai és nemzetközi színtéren is jelentős szervezetté vált, ugyanakkor a segítségre, szolidaritásra, a kinyújtott kézre most nagyobb szükség van, mint valaha.



Hozzátette: lassan egy éve zajlik háború Ukrajnában és a segélyszervezetnek egyszerre kell helytállnia a határ mindkét oldalán. Február vége óta a segélyszervezet 170 ezer, a háború miatt elmenekült, bajba jutott embernek segített, a Baross utcai menekülteket támogató központ pedig 450 családdal áll kapcsolatban.



Ugyanakkor az intézmények itthon is nélkülöző, krízishelyzetben lévő családok ezreit segítik az év minden napján, ételt, otthont, esélyt adva a rászorulóknak - tette hozzá.



Lévai Anikó szólt arról is, a segélyszervezet az elmúlt években lehetőségeihez mérten mindent megtett, hogy az intézményei egyre jobban és fenntarthatóbban működjenek, a beruházások, fejlesztések során kiemelt szempont volt az energiahatékonyság és az energiatakarékos rendszerek telepítése. Októbertől pedig a lehető legtakarékosabban igyekeznek fenntartani még a segítségnyújtást is - jegyezte meg.



Hozzátette: szükségük van minden támogatásra, emberek energiájára, szaktudására, ötleteire, és persze az adományaira. "Vagy néha egyszerűen csak arra, érezzük, nem vagyunk egyedül" - fogalmazott, megjegyezve: a rezsiárak és az élelmiszerárak növekedése a segélyszervezet minden tevékenységét sokkal költségesebbé teszi, munkájuk folytatásához pedig szükség van a szolidaritásra.



Jelezte: tudják, támogatóik is nehéz helyzetben vannak, de mégis összefogásra hívnak. "Hisszük, hogy az összefogás erejével ez az időszak is túlélhető" - mondta.



Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója arról beszélt: az elmúlt évekhez képest megnőtt a segélykérők száma és a megnövekedett élelmiszer- és rezsiárak ellenére sem szeretnének "visszavonulni", arra törekszenek, hogy intézményeiket a rendkívüli helyzetben is működtessék, ne csökkentsék "a segítségnyújtás arányát és értékét".



"Összességében hiszünk abban, lehetséges valóban az összefogással csodát elérni. Hiszünk abban, hogy a sok jóakaró ember mégiscsak eredményt érhet el" - fogalmazott.



Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta, a segélyszervezet 27. alkalommal indította el országos adventi pénzadománygyűjtését.

A kezdeményezést a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként illetve sms-enként 250 forinttal. Emellett december 24-éig a Tesco kétszáz áruházában tart a kuponos gyűjtés, és a nagyobb postahivatalokban is várják a felajánlásokat. Lehetőség van személyes adományozásra is a Szent István-bazilikánál az adventi ünnepen.

MTI