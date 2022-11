Novák Katalin: 2023 legyen a béke és az újjáépítés éve

Magyarország 10 ezer tonna gabonát ajánlott fel 3,5 millió dollár értékben a most meghirdetett „Gabona Ukrajnából” elnevezésű program keretében – közölte Novák Katalin. A köztársasági elnök kiemelte: a szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra.

2022. november 28. 16:24

A szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra, ezért fogadtam el Zelenszkij elnök meghívását és jöttem el ma Kijevbe – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Novák Katalin. Magyarország köztársasági elnöke elmondta: csatlakozott a „Gabona Ukrajnából” elnevezésű kezdeményezéshez.

„Ukrajnával szomszédos ország elnökeként a béke és a stabilitás alapvető fontosságú a számomra” – fogalmazott az államfő, majd arra figyelmeztetett: az élelmiszer-ellátási lánc biztosítása nemcsak szabadkereskedelmi vagy piagazdasági kérdés, hanem élet vagy halál kérdése is lehet. Novák Katalin bejelentette, hogy Magyarország 10 ezer tonna gabonát ajánlott fel 3,5 millió dollár értékben a most meghirdetett program keretében. „Magyarország és Ukrajna szomszédok. A szomszédunk számíthat a segítségünkre. A szomszéd az szomszéd, és az is marad” – szögezte le. Végül abbéli reményének adott hangot, hogy 2022 ugyan a háború éve volt, de 2023 a béke és az újjáépítés éve lesz.

