Inflációs pénzfegyverek

Az infláció (felfúvódás/felfújás) legmélyebb oka és célja tehát az, hogy a globális pénzhatalmi rendszer az új évszázad első két évtizede során immár harmadszor fossza ki egyre brutálisabban a világot – mutat rá Bogár László.

2022. november 29. 11:11

youtube

A migráció, a klíma és a covid rejtett hatalomgazdasági háborúi után most véres háború kirobbantására is szüksége volt a világot irányító „nem létező” erőnek ahhoz, hogy a világ kifosztásának újabb szintjeit elérje. A világ teljes adóssága soha nem látott szintre emelkedett, és növekedése folyamatosan gyorsul, halmazati büntetésként mindezt ötven év óta először újra két számjegyű infláció és tartós gazdasági visszaesés kíséri.

A „csinált” válságok lényege az infláció, ami felfúvódást/felfújást jelent, és amit a cinikusan nyílt bubble, vagyis buborék vagy inkább lufi elnevezéssel tesznek egyértelművé a világ nem létező urai. Az utóbbi három ilyen „csinált” válság azt jelzi, hogy egyre pusztítóbb pénzfegyverek bevetésére és egyre pusztítóbb háborúk kirobbantására készül ez a láthatatlan globális hatalmi szuperstruktúra.

A millennium idején véghez vitt csinált válság viszonylag egyszerű volt, itt mindössze azt az eufóriát kellett minél jobban szítani, ami magától is túlfutott volna az első nagy informatika-kommunikációs cégek robbanásszerű felemelkedése nyomán. Mivel majdnem mindenki el is hitte, hogy a határ a csillagos ég, hogy a technológiai papírok árának növekedése most már évtizedeken át minden évben kétszámjegyű lesz, így gigantikus pénzek fújták fel ezt a lufit, hogy aztán kipukkasztása után több ezer milliárd dollárnyi rablott vagyonnal folytassák szerényebb növekedésüket a Big Tech óriásai. Ám alig csitultak el a lufi eldurranásának pusztító hullámai, máris indult az újabb, már sokkal vészjóslóbb lufi felfújása az amerikai ingatlanpiacon. Szinte nulla kamattal és lényegében minden hitelképesség-vizsgálat nélkül amerikaiak tízmilliói kezdték el vásárolni befektetési céllal az ingatlanokat, gyanútlanul belesétálva a ravaszul felállított csapdába, akárcsak kicsiben a magyar devizahitel-felvevők ekkoriban. Ám eljött a lufi brutális kiszúrásának pontosan megtervezett pillanata, és ettől kezdve minden a visszájára fordult. Mivel a kamatokat az egekbe emelték, az ingatlanárak pedig zuhanni kezdtek a pánikszerűen eladni kezdő, kétségbeesett, spekulatív célú ingatlan-kisbefektetők hisztériája nyomán, rohamos gyorsasággal dőltek be a hitelek, aztán a bankok, végül az egész globális pénzrendszer, ám ekkor a „nem létező” erő „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett a legnagyobb nyugati országok kormányainak. Ha állami pénzekkel azonnal megfizetik a spekulatív tőke veszteségeit, akkor nagylelkűen útját állják a teljes összeomlásnak, és meglepő módon így is lett. Ám néhány év elteltével fanyalogni kezdtek, hogy szörnyen eladósodtak az államok, ja persze, mert túlfogyasztanak az állampolgárok, tessék csak gyorsan megszorítani. És röhögés nélkül megállták, hogy a megemelt kamatokkal kiszivattyúzták még egyszer a nekik juttatott „ingyen pénz” nyomán eladósodó államoktól, vagyis az adófizetőktől azt, amit egyszer már elvettek.

A mostani „csinált” válság azonban egy nagyságrenddel még súlyosabb. Itt már nem vacakoltak a részletekkel, a gigantikus óriáscégek elkezdték visszavásárolni saját részvényeiket, aminek nyomán rohamosan emelkedni kezdtek a részvényárak. Az újra csak gyanútlan kisbefektetők az újra nulla szintű kamatokra építve hitelbe elkezdték vásárolni a részvényeket, amelyeknek ára így saját magát hajtotta az egekbe. Ám 2019-ben már látszott, hogy ennek nyomán totális globális összeomlás közeledik, így a világ „nem létező” urai keresni kezdték a fékezőmechanizmusokat.

Az első ilyen fékezőtechnika a covidra hivatkozó nagy világlezárás volt.

Hogy mi a covid, azt soha nem fogjuk megtudni, de nem is érdekes már, a lényeg az, hogy alkalmasnak bizonyult arra, hogy a világ elhiggye, a teljes lezárás nélkül elpusztul.

És a világ elhitte.

És azt is természetesnek vélte, hogy az így bekövetkező gigantikus teljesítményhiányt többletáldozat vállalásával neki kell kompenzálnia. Ám a világ „nem létező” urai, mikor látták a világ nem várt engedelmességét, 2020 tavaszától 2022 tavaszáig még tovább fújták a lufit, ezért, mivel addigra a covidháborúval már nem lehetett hisztériát szítani, így szükség volt egy igazi háborúra, ami látványtechnikailag a covidnál is ütősebb, és mivel egy Ukrajna nevű „csinált” ország „jókor volt, jó helyen”, így neki jutott az a megtiszteltetés, hogy ingyen kiírhassa magát a történelemből, ha engedelmesen végigjátssza e horrorisztikus szappanoperában ráosztott szerepet.

És így is lett, mint a mesékben, mármint a legvérfagyasztóbb rémmesékben.

A covid és a nagy világleállítás háborúja, meg most ez a véres tragikomédia, ami a felszínen ukrán–orosz háborúnak van mondva, alapvetően azt a célt szolgálta tehát, hogy a világ urainak legyen viszonylag hihető története arról, hogy miért szegényedik el a világ lakóinak nagy része minden eddig elképzelhetőnél jobban. Az infláció (felfúvódás/felfújás) legmélyebb oka és célja tehát az, hogy a globális pénzhatalmi rendszer az új évszázad első két évtizede során immár harmadszor fossza ki egyre brutálisabban a világot. Mindez önmagában sem túl biztató, de ha azt is hozzátesszük, hogy egyelőre e trükkök százaival véghezvitt kifosztást nemcsak megakadályozni nem tudjuk, de többnyire még időben észlelni sem, akkor végre be kell látnunk, hogy egyelőre áthidalhatatlan szellemi fölénye van a mindezt „mint kés a vajban” véghezvinni képes „nem létező” erőnek.

Önpusztító indulatok helyett transzcendens derűvel kellene először is vereségeink valódi okát tudomásul venni.

És szellemi energiáinkkal kitörni e fogságból.

Bogár László közgazdász

magyarhirlap.hu