Szent Pál tanácsát Viktor Baloga is megfogadhatná

2022. november 30. 00:04

Kevés dologgal lehet jobban ártani egy ember méltóságának, mintha megfosztjuk a saját múltjától. Ha megfigyeljük november elején a temetők forgalmát, ha észrevesszük a fájdalmat azok arcán, akik az ismeretlen katonák emlékművénél állva gyújtanak gyertyát, akkor megérezhetjük, hogy menyire ragaszkodunk szeretteink emlékéhez és, ha lehet, sírjához.

Mostanában nagy divat lett a családfakutatás. Sokakat érdekel, hogy kik voltak azok az őseik, akiktől talán több száz év választja el őket. Időt, fáradságot nem kímélve keresik a nyomaikat, és nem egy esetben némi büszkeséggel példaképnek tekintik őket.

De nemcsak a családoknak fontosak az elődök. A múltat, azaz a történelmet magát eltörölni lelki kútmérgezés, bűn. A múltból tanulni, a szép példákból erőt meríteni lehet, sőt kell. Ez még akkor is igaz, ha egyes nemzetek ugyanazt a múltat másképp értelmezik. Nyilván visszás nekünk mondjuk Szigetváron egy olyan beszédet hallgatni, hogy milyen sokat köszönhetünk mi, magyarok az Oszmán Birodalomnak, hiszen megvédett minket a Habsburgoktól, amikor a 150 éves török uralom pusztító hatásai például a népességfogyásban máig ható kárt okoztak nekünk. Régi fájdalmainkat békévé oldhatja az emlékezés, de a XX. század frissebb sebeire még keresnünk kell a gyógyírt.

Az időről időre előkerülő vád a magyar revizionizmusról részben abból fakad, hogy szomszédaink is tudják: igazságtalanul húzták meg 1920-ban a határokat, részben pedig abból, hogy a Kárpát-medence lakói nem beszélték meg együttélésük kereteit.

A hol megtartott, hol megsértett államközi egyezmények nem pótolják a társadalmi párbeszédet. A legutóbbi bajkeverésre Orbán Viktor szurkolói sálja szolgáltatta a hivatkozási alapot, korábban térképek vagy egy régi földgömb váltotta ki a félelmet vagy a dühöt egyes újságírókból, illetve politikusokból.

A trianoni szerződésben nincs olyan passzus, ami a magyar történelem felszámolását írná elő.

A területeinket erővel elvehették, állampolgárainkat is adhattak új állampolgárságot, jóvátételre kötelezhettek, így jövőnket is megnehezíthették, de a múltunkat nem vették, nem is vehették volna el.

Viktor Baloga mint elszabadult hajóágyú tör-zúz meggondolatlan szavaival, amelyek közül most csak egy kijelentésére akarok reagálni: „Magyarország összes emlékét ki kell törölni Kárpátaljáról.”

Nem tudom, hogy Baloga családja mióta él Kárpátalján, de ez a kijelentés, ha megvalósulna, az összes kárpátaljai ember múltját tüntetné el. Az ott élők tudják ezt.

A hírek arról szóltak, hogy a munkácsi turul eltávolítása a munkácsi ukránokat is felháborította, akik joggal érezhetik, hogy a vár az ő múltjuknak is része.

Kárpátalja egyébként a külön nyelven beszélő emberek összetartozásáról szól. Azon a vidéken nem tombolt az etnikai alapú gyűlölködés, legalábbis a lakosság köré­ben az együttműködés volt a jellemző. A honfoglalási emlékmű és a Petőfi-szobrok rongálói, a gyújtogatók nem a gens fidelissima tagjai. Kárpátokon kívüliek.

Úgy látom, hogy a leginkább érintettek méltósággal fogadták a Baloga-féle kirohanásokat, amelyek némelyike valóban minősíthetetlen, mégsem szennyezték be magukat hasonló durvaságú válasszal. Jellemző, hogy a Kárpátalja.ma portál fejlécén most ez a mondat olvasható: „Háború van! Mindenki gondolja meg, hogy mit mond, mit nyilatkozik és mit oszt meg, mert egy rossz mondat több kárt okozhat, mint a fegyverek.”

Bölcs megállapítás.

Ne vélje senki ezt a hozzáállást félelemből fakadónak, megalkuvásnak. Sokkal inkább Szent Pál tanácsáról van szó, amit a rómaiakhoz írt levelében írt: „Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére.”

Köztársasági elnökünk Baloga miatt nem vágta rá az ajtót az ukránokra.

Hanem segítséget vitt a bajban lévőknek.

Jó lenne, ha mindannyian követnénk a példát.

Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke

