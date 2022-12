Az erkölcsi hontalanok rátámadnak népükre

Amit az erkölcsi hontalanok az „árnyékkormányfővel” az élen művelnek Brüsszelben annak érdekében, hogy a Magyarországot jogosan megillető ezermilliárd forintokat ne fizessen meg az Európai Unió, az a nihilisták végső kétségbeesése – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. december 1. 08:26

A dollárbaloldal képviselői múlt héten gyalázatos módon hazánk ellen szavaztak az Európai Parlamentben és ma is azért mentek ki Brüsszelbe, hogy megakadályozzák, hogy Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat – írja közleményében a Fidesz. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, az úgynevezett demokrácia széles behatolási lehetőséget nyit. Külföldi propagandaközpontok érdekeltté tesznek belföldi szerzeteket, s ez utóbbiak a külföldről vezényelt propagandahadjáratot folytatva elfoglalják a politikusi pozíciókat. Színes forradalomnak nevezték el ezt a térfoglaló hadműveletet, s a világ számos pontján már eredményes volt. Rögzíthetjük-e, hogy megbukott a demokrácia?

– Régi igazság a Churchillnek tulajdonított demokrácia definíció, miszerint „ A demokrácia rossz politikai intézmény, de nem találtak ki jobbat nála.” A diktatúráról pedig egy másik okos ember azt mondta, hogy a diktatúra ideális államforma lenne intelligens diktátorral, de ilyenek nincsenek. Néró, Sztálin, Hitler, vagy Idi Amin és még napjainkig sokan mások, biztosan nem voltak azok, sőt manapság tapasztalt egyre erőszakosabb és egyre kevesebb legitimációval bíró politikai potentátjai (Ukrajnától Brüsszelen át Washingtonig) sem nevezhetők demokratának. Óriási a veszélye annak, hogy a legkorszerűbb technikai eszközökkel rendelkező, minden hájjal megkent, gátlástalan és erkölcstelen politikai hatalmat közvetlenül, vagy közvetve (az úgynevezett háttérhatalmat) gyakorló szörnyetegek a diktatúrájuk kiépítésére, fenntartására manipulálni tudják a széles tömegeket. A diktatúra elviselése azonban ellentétes az emberi természettel, ezért csatát nyerhetnek a diktátorok, de háborút soha.

– Nyolc évvel ezelőtt Ukrajnát elfoglalták az atlanti színes forradalmárok. Ez borzalmas háborúhoz vezetett. Egy közép-európai országban ma a pedagógusokat próbálják balekként felhasználni az idegen térfoglaláshoz. Mi a lehet honvédelem hatásos, az ukrajnainál békésebb módszere?

– Amit az erkölcsi hontalanok az „árnyékkormányfővel” az élen művelnek Brüsszelben annak érdekében, hogy a Magyarországot jogosan megillető ezermilliárd forintokat ne fizessen meg az Európai Unió, az a nihilisták végső kétségbeesése. A magyar kormány ebből a pénzből rendezné a pedagógus béreket és sok minden más esedékes, hasznos kiadást, de a DK (Dobrev Klára és tettestársai) szerint a nemzeti kormány (Orbán Viktor miniszterelnök) minden pénzt ellopna. És ezt az aljas, minden bizonyítékot nélkülöző, rágalmat a DEMOKRÁCIÁBAN (szerintük diktatúrában) évek óta (!) büntetlenül lehet hangoztatni.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy óriási tévedésben vannak, akik azt hiszik, hogy egy esetleges kormányváltás után, Gyurcsányék kormányra kerülését követően a jelen összetételű Európai Unió vezetése a Gyurcsány-garnitúrának egyetlen eurót is kifizetne a Magyarországot megillető milliárdokból. Egy centet sem. Viszont helytartóként szabad kezet kapnának Magyarország kifosztására, amit a 2010 előtti kormányzásuk idején meg is tettek, most ismét, még hatékonyabban, megtehetnék.

Mit lehetne tenni a Dobrev-Gyurcsány tandem eredményes áskálódása, hazaárulása ellen? A leghatásosabb bizonyára az lenne, ha a megvezetett pedagógus társadalom fordulna velük szembe és tiltakozna az ellen, hogy a pedagógusokat (sőt, a tanuló ifjúságot) felhasználják a nemzetellenes politikai céljaikhoz.

– Miközben folyamatosan Magyarországot támadják és már tanárokat is kiutaztatnak magukkal hazánk lejáratására, valójában ők azok, akik nem tudnak elszámolni a titokzatos guruló dollárokkal – írja a Fidesz-közlemény. Tankönyvi leírása a színes forradalomnak. A vírussal – a liberalizmus vírusával – megfertőzött balekokat tolnak maguk előtt, miközben ők tömik zsebüket a külföldről kapott pénzzel. Ha ezek a szerzetek helyzetbe kerülnek – ma több mint ötven megélhetési politikus van egy közép-európai ország parlamentjében –, akkor a helyi adófizetők pénzével tömnék a zsebüket. Ez utóbbit hogyan lehet több millió választópolgárban tudatosítani?

– A magyar választópolgárok döntő többsége már 12 év óta folyamatosan bizonyítja, hogy egész Európában a magyaroknak van a legtöbb esze. Pontosabban józan esze, ami manapság hiánycikk, főként Nyugat-Európa nagy történelmi hagyománnyal rendelkező úgynevezett jóléti országaiban. A manipulálásban bajnok globalista liberális-bolsevik erők ellen nem könnyű nyerni, de nem lehetetlen, mert a VALÓSÁG még ma is erősebb a hazugságnál. Előbb-utóbb mindenki számára kiderül az igazság, és a jólétben eltunyult, elkényelmesedett, elbutult nyugati polgárok is észre térnek. Ennek már ma is vannak jelei például Olaszországban, Dániában, Svédországban és máshol is.

Nálunk nem igazán kell félni a nemzeti kormány ellenfeleitől, akármennyi pénzt is kapnak a globalista tőkés barátaiktól. Amíg Gyurcsány Ferenc és neje lesz az ellenzék vezető ereje és ebben az ellenzéki vezető szerepben olyan konkurensei vannak, mint Márki Zay Péter, addig a magyarok nemzeti kormánya sziklaszilárd marad.

Molnár Pál

gondola