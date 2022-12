Oroszország egyik legpusztítóbb fegyvere

A 9K515 Tornádó-Sz rakéta-sorozatvető ereje állítólag az atombombáéval vetekszik. Az orosz rakétacsapások főleg a vízellátó és áramszolgáltató rendszereket veszik célba.

A moszkvai védelmi minisztérium egy videóban számolt be arról, hogy az ukrajnai hadszíntérre irányította az egyik legpusztítóbbnak tartott fegyvert, a 9K515 Tornádó-Sz rakéta-sorozatvetőt – írta a a mandiner az Infostart nyomán.

Ahogy arról lapunk is folyamatosan hírt ad, az orosz rakétacsapások főleg a vízellátó és áramszolgáltató rendszereket veszik célba.

Az amerikai Kongresszus egyik legutóbbi jelentése azt elemezte, miben és mennyire változott meg az orosz hadsereg tevékenysége az ukrajnai háború kitörése óta. Egyebek mellett megállapították, hogy az első kudarcok hatására nemcsak a csapatok közötti kommunikáción javított az orosz fél, hanem összfegyvernemi harccá alakította a hadjáratot.

Ennek legfontosabb eleme a tüzérség széles körű alkalmazása.

Ezen belül is kiemelt szerepet kaptak a rakéta-sorozatvetők – ismertette az Infostart.

A Tornádó 120 kilométerre is betalál

A fronton nemrég megjelent 9K515 Tornádó-Sz-nek nevezett tüzérségi eszköz 2016 óta van jelen az orosz hadsereg arzenáljában. A szíriai polgárháborúban már kipróbálták, és most már Ukrajnában is bevetik. A Tornádó abban különbözik az elődjétől, hogy képes irányított rakétákat is indítani, amelyek a korábbi 70 kilométer helyett akár 120 kilométerre lévő célokat is támadhatnak – ismertették.

Kiszívja az emberek tüdejéből a levegőt a termobarikus harci fej

Hozzátették, a tervezők a műholdas vezérlés és a hatótávolság növelése mellett többféle robbanófejet is kifejlesztettek. Ezek közül „az egyik legborzalmasabb a termobarikus harci fej”, amely nemcsak felperzseli a környezetét, hanem „szó szerint kiszívja az emberek tüdejéből a levegőt”.

Az Infostart cikkéből az is kiderült, hogy egy 9K515 Tornádó-Sz hatékonysága felér 21 darab hagyományos, BM-21 Grad sorozatvetővel és teljes tűzerővel több tíz hektárnyi területet tud letarolni. Egy üteg, amely hat indítóból áll, képes megállítani egy egész hadosztályt, vagy elpusztítani egy kisebb várost.

Ezért is hasonlítják a harci erejét a nukleáris fegyverekhez – hangsúlyozták.

A felvételen működésben közben is láthatjuk az oroszok Tornádóját.

