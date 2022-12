A békéről szólnak az Erzsébet-táborban töltött napok

A békéről és a biztonságról szól az Erzsébet-táborban töltött időszak, valamint az önfeledt kikapcsolódásról - hangsúlyozta a köztársasági elnök csütörtökön Zánkán.

2022. december 1. 16:59

Novák Katalin köztársasági elnök gyerekekkel korcsolyázik a zánkai Erzsébet-táborban tartott Erzsébet-karácsony rendezvényen tett látogatásán 2022. december 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd

Novák Katalin a zánkai Erzsébet-táborban rendezett Erzsébet-karácsony alkalmából tartott beszédében kiemelte: a béke és a biztonság a korábbinál is jobban felértékelődött a szomszédunkban dúló háború okán.



A kormány minden eszközzel szeretné elkerülni a háborút, az advent időszakában a felújított Erzsébet-táborban pedig különösen nagy hangsúlyt fektetnek az önfeledt együttlét feltételeinek megteremtésére - mondta az államfő.



Tíz évvel ezelőtt létesültek az Erzsébet-táborok, mára pedig Zánkán is és Fonyódligeten is megújultak a tábor épületei - idézte fel a köztársasági elnök, hozzátéve: a táborokat téliesítették, ezzel lehetővé vált, hogy idén télen 16 ezren vegyenek részt a zánkai tábor programjaiban.



Novák Katalin karácsony előtt békés várakozást kívánt a jelenlévőknek.



A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták: az elmúlt tíz évben több mint 1 millióan vettek részt valamilyen típusú Erzsébet-táborban, míg 2012-ben 30 ezer gyermek jutott el Erzsébet-táborba, addig idén év végéig 180 ezren vehetnek részt valamilyen típusú táborban.



Az Erzsébet-karácsonyon 2016 és 2021 között több mint 27 ezren vettek részt, idén pedig több mint 11 ezer vendéget vár a szervező Erzsébet Alapítvány.



Az Erzsébet-karácsony a táboroztatási program részeként 2016-ban indult egynapos programként majd 2021-ben többnapossá vált, idén november 21-étől december 21-éig várja a gyermekeket a zánkai táborban karácsonyi programokkal - írják.



Ezen kívül péntektől vasárnapig családi Erzsébet-táborokba is várják a vendégeket december 18-áig, ide összesen 5 ezren érkezhetnek - teszik hozzá.

MTI