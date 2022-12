Két fenyegetés: háború és migránsinvázió

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Berlin Security Conference (BSC) elnevezésű biztonságpolitikai konferencián, Berlinben arról beszélt, hogy "Kelet felől a háború, déli irányból pedig az illegális migrációs hullámok jelentenek fenyegetést, és ezekkel közös erővel kell szembenézni".

2022. december 1. 17:26

A világ biztonsági és védelmi szempontból is új korszak előtt áll - idézte a honvédelmi minisztert a Honvédelmi Minisztérium közleménye, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

A tárca közlése szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Berlin Security Conference (BSC) elnevezésű biztonságpolitikai konferencián, Berlinben - ahol felszólalt Olaf Scholz német kancellár és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is - arról beszélt, hogy "Kelet felől a háború, déli irányból pedig az illegális migrációs hullámok jelentenek fenyegetést, és ezekkel közös erővel kell szembenézni".



A miniszter leszögezte: a NATO megerősítése közös érdek, és kiemelte azt is, a magyar álláspont szerint a NATO független államok védelmi szövetsége, ami azt is jelenti, hogy a szövetséget csak erős nemzeti védelmi erőkre lehet építeni. Magyarország ezt az építkezést két pillérre alapozva hajtja végre: az egyik a magyar történelem egyik legnagyobb arányú haderőfejlesztése, amely mind eszközbeszerzésben, mind a személyi állomány megbecsülésében, mind szerkezetében modern, ütőképes hadsereg létrehozására irányul - idézte a tárca a honvédelmi minisztert.



A HM tájékoztatása szerint a miniszter elmondta azt is, a második pillér a védelemipar fejlesztése, amelynek során egy olyan védelmi ökoszisztémát hoznak létre, amely összefogja az innovációt, a gazdasági megerősödést és a nemzetközi védelemipari vérkeringésbe való bekapcsolódást. A miniszter szerint "ezekre a pillérekre építkezve lehet erős nemzeti védelemről beszélni, amivel képesek vagyunk hozzájárulni a NATO által is célként meghatározott elrettentő erő létrehozásához."

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is, hogy Magyarország elkötelezett és megbízható NATO-szövetséges, amit a közös keretek között végzett nemzetközi szerepvállalás is bizonyít, jelenleg a nemzetközi műveletekben és missziókban résztvevő magyar katonák aránya a NATO-tagállamok között az egyik legmagasabb. A magyar légierő immár harmadik alkalommal, ezúttal vezető nemzetként védte november végéig a balti légteret, a Keleti Szárny megerősítésére létrehozott egyik új, többnemzeti harccsoport is hazánk területén működik, valamint szintén Magyarországon működik a regionális, NATO-keretrendszerhez csatlakozó közép-európai többnemzeti hadosztályparancsnokság (HQ MND-C) is - sorolta a miniszter.



A tárca közlése szerint a Magyarország és Németország közötti hadiipari és katonadiplomáciai kapcsolatok jelentőségét jelzi, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf berlini programja során találkozott Christine Lambrecht védelmi miniszterrel, valamint egyeztetett Tobias Lindner zöldpárti külügyi államtitkárral és a Bundestag több képviselőjével is.

