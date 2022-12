Déli határunkon tűzharcok folytak, sérültek is vannak

Bűnözők folytattak katonai jellegű akciót hazánk ellen a déli határon: tűzharc zajlott, sérültjeink is vannak. Brüsszel süketnek és vaknak tetteti magát – derült ki Bakondi György rádiónyilatkozatából.

2022. december 1. 21:03

magyarnemzet.hu

Folytatódik és egyre súlyosabbá válik a 2015 óta tartó migrációs válság - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.

Bakondi György azt mondta, hogy fegyveres bűnözők szervezik az illegális bevándorlók határra juttatását.



A belbiztonsági főtanácsadó úgy vélekedett, hogy a külső határokat őrizni kell, és csak azokat szabad beengedni az Európai Unióba, akiknek tisztázott a személyazonosságuk, és nem bűnözők, nem lépnek fel erőszakosan.



Megjegyezte, hogy Magyarország déli határainál a szerb oldalon komoly belbiztonsági veszélyhelyzet alakult ki: tűzharcok folytak, sérültek is vannak.



Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban, most először egy magyar autópályán is embercsempész lövöldözött, a rendőröket és az arra közlekedő állampolgárokat egyaránt veszélyeztetve.



Bakondi György úgy vélekedett, hogy szemléletváltásra van szükség az Európai Unió migrációs politikájában.

MTI