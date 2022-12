Szent Miklós Napok

Szent Miklós ünnepe, és egyben a nevét viselő templom búcsúja jövő keddre esik, és ez zárja az idei Szent Miklós Napok programsorozatot Gyergyószentmiklóson, amely rendezvény szombattól kínál élményeket minden korosztálynak.

2022. december 1. 23:14

Körmenet – Szent Miklós Napok

A városnapok nyitónapján rendezik a 12. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivált, amely rendszerint a legtöbb érdeklődőt vonzza. A határidőig 40 csapat nevezett be, amelyek a Kossuth Lajos utca felső szakaszán felállított sátrak alatt készítik majd az ételeket.

A városnapok nyitónapján rendezik a 12. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivált, amely rendszerint a legtöbb érdeklődőt vonzza. A határidőig 40 csapat nevezett be, amelyek a Kossuth Lajos utca felső szakaszán felállított sátrak alatt készítik majd az ételeket.

Amint megtudtuk, reggel 10-kor kezdődő eseményen a benevező gyergyói baráti társaságok, szervezetek mellett ezúttal is jelen lesznek a felvidéki Somorja, a vajdasági Magyarittabé, és több magyarországi helység főzőcsapatai is, de például a Jordánia fővárosából Ammanban élő magyarok csapata is visszatérő vendégnek számít.

A versenyt, a korábbiakhoz hasonlóan húsos ételek, káposztás fogások és disznótoros levesek kategóriájában hirdették meg, de ezúttal is lesz süteménymustra és forraltbor-készítő verseny is itt. Újdonság, hogy az érdeklődők most 10 lejes „kóstolójegy” megvásárlásával léphetnek be a helyszínre, amelyet beválhatnak az ott készülő ételekre, illetve egyéb finomságokra, vagy ajándéktárgyakra.

A fesztiválon fellép a Karmazsin, és Tordai Zoltán Quintet. Szombaton 19 órától Tonidob perkúció estre kerül sor több külföldi fellépővel a Szilágyi vendéglőben. Vasárnap délután 4-től Gróf Bethlen Anikó néprajzi gyűjteményében megőrzött textíliákból nyílik kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban. 19 óra 15 perckor pedig a főtéren megnyújtják a második adventi gyertyát.

Hétfőn tartják a dísztanácsülést, ahol a magyarországi Dombóvárral és az örményországi Alaverdivel testvérvárosi szerződést írnak alá, átadják a díszpolgári címet és a Pro Urbe-díjat is. 17 órától Vákár P. Arthur: Örmény visszaemlékezések és anekdoták című könyvét mutatják be. Ugyancsak hétfőn este sorra járja a gyerekeket a városházi Mikulás.

A szervezők kérik az érintetteket, hogy amennyiben a családoknál lakcímváltozás történt, azt még pénteken jelezhetik feléjük, azért, hogy ne maradjon egy gyermek sem ajándék nélkül. December 6-án délelőtt 10 órától lesz a Szent Miklós-templom búcsúja. A városnapok részeként több sportrendezvényt is tartanak, ezek közül kiemelkedik a jégkorong Szent Miklós Kupa, ahol szombaton és vasárnap 500 gyermek mutatja meg a hokitudását.

Gergely Imre

