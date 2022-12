A titokzatos külföldi intézmények mit kértek cserébe?

A KDNP frakciószóvivője szerint a "dollárbaloldal" elismerte mindazt, amit kezdetektől mondtak: nem magyar mikroadományok finanszírozták a "dollárbaloldal" kampányát, hanem titokzatos külföldi támogatók voltak azok, akik "a dollárt odagurították a baloldalnak".

2022. december 2. 15:19

Nacsa Lőrinc – kdnp

A kormánypártok választ várnak arra, kik azok a titokzatos külföldi intézmények, amelyek pénzt adtak a magyar belpolitika befolyásolására és mit kértek ezért cserébe a "dollárbaloldaltól".

Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője pénteken az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában úgy fogalmazott: szemmel láthatóan tarthatatlan volt a baloldal "mikroadományozós hazugsága".



Rámutatott: Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely tanácsadója és az Action for Democracy alapítvány magyarországi "helytartója", beismerte, hogy "úgynevezett intézményi támogatók" is voltak azok között, akik finanszírozták a "dollárbaloldal" kampányát.



Nacsa Lőrinc kiemelte: természetesen Korányi továbbra is védi ezeket az "árnyékban rejtőzködő támogatókat", hiszen a nevüket sem árulta el.



Akkor már csak két kérdés maradt, amit a "dollárbaloldalnak" meg kell válaszolnia - mondta a kormánypárti politikus.



Kik azok a külföldi intézmények, amelyek pénzt adtak a magyar belpolitika befolyásolására, és mit kértek cserébe ezek a titokzatos intézmények? - tette fel a kérdést.



Itt az ideje, hogy a "dollárbaloldal" vállalja a felelősséget, és megválaszolja ezeket a kérdéseket - jelentette ki Nacsa Lőrinc.



MTI