Hazánk kormánya elhivatott a családtámogatás ügyében

Magyarország kormánya elhivatott a családok támogatása ügyében, minden intézkedést úgy hoznak meg, hogy szem előtt tartják a családok érdekeit; legyen szó kisebb vagy nagyobb családokról, vagy olyanokról, akik gyermekeiket egyedül nevelik - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára szombaton Budapesten.

2022. december 3. 18:38

Résztvevők az egyszülős családoknak szervezett Mikulásünnepségen a budapesti Egyszülős Központban 2022. december 3-án. MTI/Balogh Zoltán

Nagy-Vargha Zsófia az egyszülős családoknak szervezett Mikulás-ünnepségen közölte, jó ha a kormány intézkedéseit olyan társadalmi kezdeményezések támogatják mint ez a mostani.



Ez a rendezvény, amellett, hogy meg tudja szólítani a gyerekeket, a szülőknek is segítséget nyújt, hogy "szusszanhassanak egyet" - fogalmazott.



A helyettes államtitkár az MTI-nek elmondta, hogy a gyermekeket egyedül nevelő szülők ma már többlettámogatásra jogosultak: emelt összegű családi pótlékot kapnak, az árvaellátást pedig idén januártól a kormány a duplájára emelte, hogy ezzel is segítse a nehéz helyzetben élőket.



Arra is kitért, hogy a gyermekeket egyedül nevelő családok is igénybe vehetik a családi kedvezményeket, a csokot, az otthonteremtési támogatást.



Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője az MTI-nek elmondta, hogy Magyarországon körülbelül félmillió olyan gyerek él, aki vagy csak az édesapjával vagy csak az édesanyjával nevelkedik, ez nagyjából 300 ezer családot jelent. A központ az elmúlt 4,5 évben több mint 27 ezer egyszülős családnak nyújtott valamilyen támogatást, segítséget.



A mostani Mikulás-ünnepség - amelyen körülbelül 200-an vannak jelen - egyik fontos célja a közösségépítés, hiszen az érintett családok sokszor elszigeteltek, elmagányosodottak.



Emlékeztett a központ által kiírt gyerekeknek szóló receptversenyre, amelynek a fővédnöke Hornung Ágnes, a KIM családokért felelős államtitkára.



Nagy Anna közölte, a versenyben 15 éves korig vehetnek részt az egyszülős családban élő gyerekek, akik a jövő hét elejéig jelentkezhetnek. A nyeremények között lesz főző kurzus, valamint 5 darab körülbelül 50 000 forint értékű csomag, ami a családokat szintén a főzésben, a karácsonyra való felkészülésben segíti.



A központ programjairól, szolgáltatásairól az érdeklődők az egyszulo.hu oldalon tájékozódhatnak - mondta Nagy Anna.



MTI