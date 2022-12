Több mint hatszáz dzsihadistát tartanak megfigyelés alatt Belgiumban

Több mint hatszáz, Belgiumban élő dzsihadista és szélsőséges csoportok számos tagja szerepel a terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) adatbázisában – jelentette hétfőn a La Libre Belgique című belga napilap, amely beszámolt arról is, hogy hétfőn folytatódik a 2016-os brüsszeli terrortámadások vádlottjainak pere.

2022. december 5. 14:39

Az OCAM információi szerint jelenleg 702 kiemelten veszélyes személy, köztük 624 dzsihadista, 64 jobboldali szélsőséges és 14 baloldali szélsőséges szerepel a különleges megfigyelés alatt tartottak listáján. Gert Vercauteren, az OCAM igazgatója közölte, tavaly 218 jelentés készült főként terrorizmushoz, illetve szélsőséges ideológiához, javarészt jobboldali szélsőségekhez kapcsolódóan Belgiumban. Számos fenyegetésről érkezett figyelmeztetés külföldről. A baloldali szélsőségesség veszélye korlátozott az országban – mondta.

A terrorista fenyegetések leginkább elszigetelt esetek, elkövetői általában egyedül cselekszenek. Legtöbbször olyan emberekről van szó, akik annak ellenére kerültek a dzsihadista ideológia hatása alá, hogy valaha is jártak volna Szíriában vagy Irakban – közölte. Az ideológia mellett más tényezők is szerepet játszhatnak támadás elkövetésében, például személyes sérelmek, bizonyos szimbolikus események vagy pszichológiai problémák – tette hozzá. A napilap beszámolt arról is, hogy a gyanúsítottak bemutatásával és az eset részleteinek ismertetésével hétfőn folytatódik a 2016-os brüsszeli terrortámadások pere. A több hónaposra tervezett pert a NATO egykori központjában folytatják le. A tájékoztatás szerint a szövetségi ügyész kedden kezdi meg a vádirat felolvasását. A 469 oldalas dokumentum ismertetésére három napot szánnak. December 12-én, hétfőn és 13-án, kedden a védelem mutatja be álláspontját. A vádlottak meghallgatása leghamarabb december 19-én kezdődik, és a tervek szerint január 13-ig tart. A per január 16-től iszlamista és dzsihadista szakértők, pszichiáterek, szemtanúk, valamint az elhunytak hozzátartozóinak meghallgatásával folytatódik – közölték.

Az eljárás során kilenc vádlott áll majd a bírák elé, akiket terrorizmussal, emberöléssel, ezek kísérletével és szervezett terrorista tevékenységében való részvétellel vádolnak. Egyikük szervezett terrorista tevékenységében való részvétel miatt felel az eljárás során. A bíróság egy további terrorista ügyében is dönt majd, de az érintett távollétében, mert ő feltehetően meghalt Szíriában.

2016. március 22-én Brüsszelben, először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával később az európai uniós negyed közelében lévő Maelbeek metróállomáson hajtott végre öngyilkos merényletet egy dzsihadista csoport. A támadásokban 32-en meghaltak – köztük a három elkövető – valamint 340-en megsebesültek, köztük két magyar. A merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.

MTI