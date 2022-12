A nemzetet békés eszközökkel tudtuk újra egyesíteni

A magyar nemzetet 2010 után a meglévő határok mellett, békés eszközökkel tudtuk újra egyesíteni - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, a XI. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon.

2022. december 5. 23:22

Potápi Árpád János hangsúlyozta: ez óriási eredmény, amely 2010 május 26-án, a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásával kezdődött.



A 2004 december 5-i, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás következménye volt, hogy a leendő kormánypártok már a kampányban megígérték, ha hatalomra kerülnek, megteremtik a kettős állampolgárság lehetőségét - mondta.



Az államtitkár közölte: ma már több mint 1 millió 170 ezer új magyar állampolgárról beszélhetünk.



A nemzetpolitika időszakairól szólva elmondta, hogy annak két időszaka volt: 2010 és 2014 között közjogi értelemben, jogszabályokkal megteremtették azt az t alapot, amelyre azóta is lehet építkezni. Majd 2014-2015-től kezdődően alapvetően a gazdasági támogatások irányába tudtak fordulni, hogy a szülőföldön való boldogulást megerősítsék.



Potápi Árpád János kiemelte: a kormánynak ma nincsenek olyan, a határon túli magyarságot érintő intézkedései, amelyekről előtte a közösségeket és politikai vezetőiket ne kérdeztek volna meg.



Az idei év a nemzetpolitikában is elsősorban a "cselekvést jelentette", hiszen a cselekvő nemzet tematikus év keretében hajtják végre a programjaikat - mondta.



Potápi Árpád János kijelentette: április 3-án "történelmi győzelmet arattunk" - nemcsak Magyarországon, hanem a világban bárhol - hiszen minden magyar ember szavazata benne van abban, hogy a Fidesz-KDNP kormányzó erők 2010 óta a legnagyobb győzelmét hajtotta végre.



Az államtitkár megjegyezte azt is, az elmúlt időszakban a magyar intézményrendszert szerte a Kárpát-medencében megerősítették.



Potápi Árpád János közölte, a jövő évben viszik tovább a programokat, és ki is bővítik azokat.



Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, az Országgyűlés alelnöke köszönetet mondott a kormánynak, hogy a határon túli falugazdász hálózatot életben tartja, segíti és működteti. Az érdekképviseletekre hárul a hálózat olyan működtetésének feladata, hogy az valóban a határon túli magyar emberek számára jelentsen előnyt, sikert, együttműködést - mondta.



Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a 2004 december 5. népszavazás kapcsán arról beszélt, azért gyűltek össze, hogy elmossák december 5. fájó emlékét, és ez a dátum ne a szétszakadásról, megtagadásról szóljon, hanem az összetartozásról.



Minden magyar része a magyar nemzetnek 2010 óta, éljen bárhol is a világban. Felelősséget érzünk egymásért és segítjük is egymást minden lehetséges eszközzel - hangsúlyozta.

