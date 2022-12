Újabb kísérlet a genderideológia törvényesítésére

Az erőszak szempontjából fokozott kockázatnak kitett nők csoportjába sorolják a transzgender nőket. Azaz a magukat nőknek gondoló férfiakat is. Ezáltal éppen hogy veszélyeztetik az eredetileg védeni szándékozott nőket.

2022. december 6. 10:06

A Budapest Pride résztvevői vonulnak a Vámház körúton – MTI/Koszticsák Szilárd

Az Európai Unió Tanácsában helyet foglaló miniszterek elé kerülhet az Európai Parlament és a Tanács nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló irányelve – hívja fel a figyelmet a CitizenGO. A konzervatív érdekvédelmi szervezet szerint ez a javaslat ugyanakkor burkolt kísérlet arra, hogy minden tagállamban törvényesítsék a genderideológia szókészletének elemeit, tehát a megfogalmazott irányelv a LMBTQ-ideológia legújabb trójai falovát jelenti Magyarország számára.

A CitizenGO petíciójában rámutat, hogy a javaslatban már az alapvető definíciókkal, így a nők elleni erőszak rendkívül tág megfogalmazásával is baj van. Ami viszont ennél is problémásabb, hogy az erőszak szempontjából fokozott kockázatnak kitett nők csoportjába sorolják a transzgender nőket.

Ezáltal éppen hogy veszélyeztetik az eredetileg védeni szándékozott nőket. A szervezet szerint problémát vet fel a gender alapján meghatározott online erőszak bűncselekménnyé nyilvánításának célja is. „A tagállamok biztosítják, hogy bűncselekményként büntetendő legyen a biológiai nem vagy a gender alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszítás szándékos elkövetése az ilyen uszítást tartalmazó anyagok információs és kommunikációs technológiák segítségével történő nyilvános terjesztése révén” – olvasható a javaslatban.

Ennek elfogadása azonban oda vezethet, hogy bárki, aki leírja: nem fogadja el a transzgender ideológia meghatározásait, és kimondja az alapvető igazságot a férfiakról és a nőkről, genderalapú online erőszak vádjával nézhet szembe.

A CitizenGO jelzi azt is, hogy a javaslat „összhangban van” az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló, 2020–2025-ös időszakra vonatkozó stratégiával, amelynek egyebek mellett a homofóbia mint „uniós bűncselekmény” bevezetése, a homoszexuális kapcsolatok jogi elismerése, a genderoktatás bevezetése az iskolákban, a transznemű, interszexuális és nem bináris identitások elismerésének javítása is a céljai között van. Nem utolsósorban pedig kiemelik, hogy az irányelv elfogadásával Magyarországon is megkezdődne a hatóságok érzékenyítése. A javaslat ugyanis minimumszabályként jelöli meg a tagállamokra nézve „annak biztosítását, hogy a nemzeti hatóságok az áldozatokat a genderszempontokra érzékeny módon kezeljék”. Emellett az illetékes hatóságok iránymutatásokat kapnának arról is, hogy „hogyan kell bánni az áldozatokkal a gender szempontjából érzékeny módon”.

A konzervatív érdekvédelmi szervezet ezért arra kéri Varga Judit igazságügyi minisztert és a magyar európai parlamenti képviselőket, hogy utasítsák el a javaslat családellenes nyelvezetét a róla szóló döntéshozatal különböző színterein, ha pedig nem sikerül változtatni rajta, szavazzanak minden szinten az elfogadása ellen.

Elek Nikoletta

