Orbán Viktor: hamisak a magyar vétóról szóló hírek

Hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget - írta a Twitteren Orbán Viktor miniszterelnök.

Utoljára frissítve: 2022. december 6. 17:50

2022. december 6. 14:38

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl b2) az Európai Unió tagállamai és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozója résztvevőinek csoportképén Tiranában 2022. december 6-án. Elöl középen Edi Rama albán kormányfő (b7) és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (b8). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő az Ukrajna támogatását szolgáló közös, 18 milliárd eurós uniós hitelfelvételről megjelent hírekre reagált a mikroblogportálon.



"Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának" - olvasható a bejegyzésben. A kormányfő hozzátette: nincs vétó és nincs zsarolás.



A miniszterelnök hozzátette: meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben.



Ha adósok közösségeként folytatjuk az utat lefelé, nem fogunk tudni visszafordulni - írta.



"Más jövőt képzelünk Európának" - írta Orbán Viktor, hozzátéve: erős tagállamokra van szükség az óriási közös adósság helyett.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl b2) az Európai Unió tagállamai és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Tiranában 2022. december 6-án. A kormányfő mellett António Costa portugál miniszterelnök (b).

Magyarországnak létérdeke, hogy a nyugat-balkáni országok minél hamarabb az Európai Unió tagjává váljanak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán látható videóban.

A kormányfő kijelentette: határozott és erőteljes álláspontot fog az európai államok és a nyugat-balkáni országok vezetőinek tiranai csúcstalálkozóján képviselni.



Orbán Viktor azt mondta: Magyarországnak létérdeke, hogy ezek az országok minél hamarabb az Európai Unió tagjává váljanak.



"Létkérdés Magyarország számára, a biztonságunk szempontjából, mert csak Szerbia segítségével tudjuk végleg lezárni a migrációs útvonalat. Létkérdés Magyarország energiabiztonsága szempontjából is, hiszen ma gázt csak délről, a Balkánról, Szerbia felől kapnak a magyar családok és a magyar vállalkozások" - hangsúlyozta a miniszterelnök.



Szerbia és a Nyugat-Balkán lehet az olcsó energia kapuja, amely délről érkezik Közép-Európába és így nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa energetikai függetlenségét megoldhatja - tette hozzá.



"Itt az ideje, ezt fogjuk most képviselni. Ne hezitáljunk tovább! Az Európai Unió vegye fel végre tagjainak sorába Szerbiát és a többi nyugat-balkáni országot is" - mondta a kormányfő a videóban.

