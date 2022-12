Szijjártó Péter és Robert Fico közös sajtótájékoztatója

A magyar miniszter a szlovák ellenzéki Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt élén álló Robert Ficóval közös sajtótájékoztatóján a kötelező kvóták megakadályozását a V4-es együttműködés európai dimenzióban is történelmi jelentőségű sikerének nevezte.

A visegrádi együttműködés eddigi legnagyobb eredménye a kötelező európai uniós letelepítési kvóták megakadályozása volt Robert Fico volt szlovák kormányfő hivatali ideje alatt, ami máig meghatározó a térség biztonsága szempontjából - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban.

A tárcavezető a szlovák ellenzéki Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt élén álló Robert Ficóval közös sajtótájékoztatóján a kötelező kvóták megakadályozását a V4-es együttműködés európai dimenzióban is történelmi jelentőségű sikerének nevezte.



"Ha akkor ezt a hőstettet a visegrádi miniszterelnökök a hatalmas ellenszélben nem tudták volna végrehajtani, akkor ma illegális migránsok tízezrei élnének ezekben az országokban, és búcsút inthettünk volna annak a szuverén jogunknak, hogy mi magunk határozzuk meg, hogy kiket engedünk be a saját országainkba és kikkel vagyunk hajlandók együtt élni" - hangsúlyozta.



"A visegrádi csoport működése segített mindannyiunknak, mind a négyünknek abban, hogy a nemzeti érdekeinket érvényesítsük. Sokkal többet tudtunk elérni az elmúlt években négyen együtt, mintha külön-külön kísérleteztünk volna céljaink elérésével" - tette hozzá.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Robert Fico kiérdemelte Magyarország tiszteletét, miután hivatali ideje alatt egészen új dimenzióba lépett a magyar-szlovák együttműködés, amelynek nyomán mindkét országban jobb lett az emberek élete.



Példaként hozta fel, hogy ekkor adták át a két ország gázvezeték-rendszerei közötti összeköttetést, s bár a sokan "károgtak" és pénzkidobást emlegettek, mára világossá vált, hogy azon országok vannak biztonságban, amelyek a legtöbb szomszédjukkal össze tudták kötni energetikai hálózatukat.



Emellett kitért arra is, hogy huszonegy új határátkelési pont létrehozásáról, köztük a Monostori híd megépítéséről született megállapodás, ahogy arról is, hogy Szlovákia déli részén magyar költségvetési forrásból finanszírozhatnak beruházásokat. Utóbbi program keretében 3300 cég 80 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre.

Ezek a fejlesztések egészen más szintre helyezték a két ország kapcsolatrendszerét - jelentette ki.



A miniszter végezetül leszögezte: "Térségünk akkor fogja tudni megőrizni a szuverenitását, biztonságát, szabadságát és stabilitását, ha a nemzeti érdekre koncentráló, a szuverenitás megőrzését zászlajukra tűző pártok, kormányok, politikusok jól együtt tudnak működni".



Majd ennek kapcsán rámutatott, hogy ez a legfontosabb szempont jelenleg, amikor is "a mindennapi biztonság fenyegetés alatt van", így az sem kirívó, hogy most "egy karakteresen jobboldali kormány" minisztereként áll itt egy olyan molinó előtt, amelyre az van írva, hogy "szociáldemokrácia".



Újságírói kérdésre válaszolva kiemelte: "Az, hogy ki mit gondol arról, hogy a kormány képviselői mellett az ország volt miniszterelnökével is találkozom, megmondom őszintén, nem igazán érdekel, mert egy szuverén ország szuverén külpolitikáját hajtom végre".



Szijjártó Péter a nap folyamán találkozott a Szövetség Párt több tagjával, valamint országos elnökével, Forró Krisztiánnal is.



Ezzel kapcsolatban friss Facebook-posztjában üdvözölte a magyar párt kiváló szereplését az októberi önkormányzati választáson. Mint írta, ennek nyomán négy megyében is a Szövetség adja a legnagyobb közgyűlési frakciót és több mint kétszáz település választott magyar polgármestert, így a jövőben még nagyobb lendületet kaphatnak a határon átnyúló fejlesztések.

Szijjártó: a visegrádi együttműködésből mind a négy tagország sokat profitál

A visegrádi együttműködésből mind a négy tagország sokat profitál, annak kézzelfogható, az emberek mindennapi életében is érezhető pozitív hatásai vannak - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban.

A tárcavezető a V4-ek külügyminiszteri találkozóját követő sajtóértekezleten kiemelte, hogy a visegrádi együttműködés a "magyar külpolitika szívének egyik közepe", amely mindegyik fél számára előnyös.

"Amióta a visegrádi csoport létezik, azóta mi, akik abban részt veszünk, többet tudtunk elérni, mintha egyénileg, külön-külön próbálkoztunk volna ugyanazzal" - szögezte le.



Kiemelte, hogy gazdasági és biztonsági szempontból is fontos eredményei vannak ezen partnerségnek. Példaként hozta fel, hogy 35 milliárd euróval tavaly megdőlt a Magyarország és a három másik tagállam közötti kereskedelmi forgalom rekordja, s ez idén további 30 százalékkal bővült.



"Ez világosan mutatja, hogy a visegrádi országok közötti gazdasági együttműködés növeli Közép-Európa gazdasági erejét" - fogalmazott.

Szijjártó Péter ugyanakkor a V4-es együttműködés eddigi legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy "nagy vitában, komoly ellenszéllel szemben" sikerült meggátolni a kötelező európai uniós letelepítési kvóták bevezetését.



"Ha ezt nem tudtuk volna elérni, akkor itt Közép-Európában meg úgy általában Európában is tízezres számban érkezhetnének és élhetnének illegális migránsok" - mondta.



Aláhúzta, hogy a bevándorlás jelentette kihívás a mai napig fennáll, azonban Magyarország védi az EU külső határait, csak idén körülbelül 255 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályozott meg. Ennek kapcsán köszönetét fejezte ki a visegrádi országoknak, amiért segítségképpen rendszeresen küldenek rendőröket, határőröket.



"Mindannyiunk érdeke, hogy az illegális migrációt feltartóztassuk fizikai és politikai formában egyaránt. És örülök annak, hogy ezen a hazám, hazáink szempontjából kulcsfontosságú területen a visegrádi csoport kiválóan működik" - közölte.



A miniszter újságírói kérdésre reagálva értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy szlovák kollégája élesen bírálta korábbi találkozóját a szlovák ellenzéki Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) pártot vezető Robert Fico volt kormányfővel.



Mint mondta, több mint nyolc éve külügyminiszter, és sok mindent látott már, de olyat még nemigen, hogy azért kritizáljanak valakit, mert nem kizárólag a kormányzó párt, hanem az ellenzék képviselőivel is találkozik.



"Arra szeretném kérni, hogy tanulmányozza, legyen kedves, hogy Európában eddig hány külügyminiszter találkozott ellenzéki képviselőkkel a hivatalos látogatása során, és akkor majd meg tetszik lepődni" - közölte.

Az Ukrajnának nyújtandó közös EU-s támogatást illetően pedig kiemelte, hogy a kormány nem vétózott meg semmilyen anyagi segítségnyújtást, sőt azt határozottan támogatja, csak kétoldalú alapon, és nem közös hitelfelvétellel.



Szavai szerint elvi álláspontról van szó, mivel Magyarország szerint az Európai Unió jövője nem a közös adósság irányában van.



