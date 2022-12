A magyar vállalkozásokat kell előnyös helyzetbe hozni

Ami az állam pénzéből épül Magyarországon, annak ezentúl meghatározó mértékben a magyar munkaerőre és mérnöki tudásra alapozva, magyar alapanyagból és technológiával, a magyar gazdaságot gyarapítva kell készülnie - jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) csütörtöki budapesti ünnepi közgyűlésén.

2022. december 9. 09:38

Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára és Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke (b-j) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) évzáró ünnepi közgyűlésén a Mercure Budapest Castle Hill hotelben 2022. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

Ami az állam pénzéből épül Magyarországon, annak ezentúl meghatározó mértékben a magyar munkaerőre és mérnöki tudásra alapozva, magyar alapanyagból és technológiával, a magyar gazdaságot gyarapítva kell készülnie - jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) budapesti ünnepi közgyűlésén.

Csepreghy Nándor elmondta: részben elkészült, részben előkészületben van két fontos jogszabály, az állami beruházásokat szabályozó törvény, valamint a magyar építésgazdaság kerettörvénye. Ezek által elsősorban a nemzeti szuverenitást, a nemzeti önellátó képességet és a nemzet önerőből való növekedési képességét kívánják érvényesíteni, úgy, hogy a magyar építésgazdaság és közlekedés a növekedést támogassa a magyar vállalkozások előnyös helyzetbe hozása révén - jelezte.



A patrióta, protekcionista gazdaságpolitika az uniós tagság keretei között is lehetséges, ahogy azt számos nyugati példa mutatja - fejtette ki.



A magyar tulajdonban lévő építőipari vállalkozások meghatározó arányának kialakítását és megtartását nem a versenypiaci körülmények ellenében, hanem versenyképességet javító programokkal és szabályozásokkal kívánják elérni - mondta az államtitkár.



Csepreghy Nándor kifejtette: a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy a német, a francia vagy az osztrák infrastruktúrát magyar vagy lengyel vállalkozás építse.



A magyar építésgazdaság ugyanakkor 80 százalékban importalapú, ami egyúttal azt is jelenti, hogy amikor az uniós támogatásokból építünk, a források jelentős része "egy nem is túlságosan közvetett transzferen keresztül" rögtön visszaáramlik a támogató országokhoz - mutatott rá.



"A rendszerváltás után 32 évvel, Orbán Viktor ötödik kormányában arra vállalkoztunk, hogy ezt a tendenciát végérvényesen megváltoztassuk" - fogalmazott.



Hangsúlyozta ugyanakkor: nem elég, ha egy vállalkozás magyar, jónak is kell lennie.



Az államtitkár ismertette: el akarják érni, hogy a szabályozás hátrányból előnnyé, a növekedés katalizátorává váljon, ezért az "elmúlt emberöltő" legnagyobb arányú bürokrácia-csökkentését hajtják végre az iparágban. Kigyomlálják a szabályok közül azokat, amelyek feleslegesen nehezítik meg az építésgazdaságban tevékenykedők életét. Az új törvény gyorsítani fogja a beruházásokat - mondta.



Hozzátette, emellett az új kerettörvény célja, hogy a szakmai és a helyi közösségeket visszahelyezze jogaiba.



Kiemelte, hogy a minisztériumot a "semmit a szakmáról a szakma nélkül" elv vezérelte a törvény megalkotása és az elmúlt hónapok munkája során.



Jelezte azt is: az új szabályozás másik alapelve, hogy az utolsó szó jogát visszaadja a helyben élőknek. Az államtitkár példaként említette Budapestet, a Balaton parti településeket, a Fertő-tó környékét, valamint az ipari beruházások vonzáskörzetében élőket.



Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke Nyugat-Európa meghatározó gazdaságainak építőipari várakozásairól egyebek mellett elmondta: a folyamatban lévő beruházások még hajtják az építőipart, ugyanakkor azok kifutása már jelentős kihívások elé állítja az ágazatot. Ezek között említette a szűkülő lakossági lehetőségeket, a piacok kiszámíthatatlanságát és az állami források beszűkülését.



A visszaesés mértéke ott lesz kisebb, ahol az állam tud forrásokat biztosítani annak érdekében, hogy a vállalkozásokat segítse, életben tartsa, és tud biztosítani olyan munkát, amely átmenetileg felszívja a foglalkoztatásból kikerülőket - mutatott rá.



Koji László, az ÉVOSZ elnöke elmondta: az utóbbi öt év legnehezebb évét zárja az építőipar. A vállalkozások egészen más körülmények között szerződtek egy-két évvel ezelőtt a munkákra, a megvalósítás feltételei jelentősen megváltoztak egyebek mellett a növekvő árak, a forint árfolyamának gyengülése és a beszerzési láncok akadozása miatt.



Mindezek ellenére a szövetség várakozása szerint az építőipar teljesítménye idén reálértéken 3-4 százalékkal több lehet a tavalyinál, folyó áron pedig akár 20 százalékos is lehet a növekedés - jelezte.



Megjegyezte ugyanakkor, hogy fogy a megrendelés. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor jövőre az építési volumenben 20-25 százalék körüli visszaesésre lehet számítani, de nagy különbségek lesznek az egyes cégek között - fejtette ki Koji László.

MTI