Orbán Viktor Jeffrey Sachs közgazdásszal tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs politikai igazgató pénteken a Karmelita kolostorban fogadta Jeffrey Sachs közgazdász professzort, a legnevesebb amerikai egyetemek oktatóját - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Utoljára frissítve: 2022. december 9. 17:22

2022. december 9. 14:29

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és a legnevesebb amerikai egyetemeken oktató Jeffrey Sachs közgazdász professzor (b) megbeszélést folytat a Karmelita kolostorban 2022. december 9-én. Mellettük Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (k). Megbeszélésük középpontjában az ukrajnai háború volt, egyetértettek az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások fontosságában, valamint abban, hogy a nyugati országoknak sokkal óvatosabban kellene eljárniuk az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás terén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Megbeszélésük középpontjában az ukrajnai háború volt, egyetértettek az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások fontosságában, valamint abban, hogy a nyugati országoknak sokkal óvatosabban kellene eljárniuk az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás terén.



Orbán Viktor és Sachs professzor szerint a háború kiterjedését el kell kerülni, mielőtt valamilyen visszafordíthatatlan tragédia történne.

Nincs zöld átmenet együttműködés nélkül

A nemzetközi kooperációt és párbeszédet kell előtérbe helyezni az olyan globális kérdések megoldásában, mint a fenntartható, zöld átmenet - mondta Jeffrey D. Sachs közgazdász professzor, a Columbia Egyetem Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) tartott előadásában az MNB közleménye szerint, amelyet az MTI-nek pénteken juttattak el.

A jegybank dolgozói és meghívott vendégek előtt tartott előadásában a professzor kiemelte: a központi bankok feladata is, hogy a világgazdaság fenntarthatósági fordulata megvalósulhasson.



Rávilágított, hogy a 2020 eleje óta a reálgazdaságban jelentkező kínálati sokkokat a jegybakok nem tudják kezelni, hanem a likviditás és a pénzügyi stabilitás fenntartására képesek hatni. A klímaváltozás a nemzetközi színtéren elsöprő gazdasági sokkot okozhat a jövőben, aminek a megoldásában ugyanakkor a központi bankok segíteni tudnak - tette hozzá.

A jegybankoknak kell megteremteni a fenntartható gazdaságra történő átállás alapjait, és felkészíteni a nemzetek pénzügyi rendszereit a zöld fordulatra és a fenntartható gazdaság finanszírozására - fejtette ki.



Példaként elmondta, hogy a karbonmentesítést a nemzetek nem tudják külön-külön elérni, ebben az esetben is nemzetközi összefogásra van szükség. Ezért nem a bezárkózás és a gazdasági szeparáció jelenti a megoldást, hanem a zöldenergia-hálózatok kiépítése és a kölcsönösen előnyös kereskedelem - összegezte.



Patai Mihály, az MNB alelnöke köszöntőjében a professzort a közlemény szerint a globális ügyekre jelentős befolyással bíró személyként mutatta be, aki segíti a döntéshozók munkáját a nemzetközi színtéren.



Jeffrey D. Sachs számos kutatási területen aktív, beleértve a klímaváltozást és a fentarthatóságot, a mélyszegénység elleni küzdelmet, a gazdaságpolitikai reformokat, valamint a pandémia miatt kialakult válság kezelését. A Time Magazine 2005-ben a világ legbefolyásosabb emberei közé sorolta.



A professzor szeptemberben részt vett az MNB által szervezett Budapest Eurasia Forum 2022 rendezvényen is - emlékeztetett az MNB anyagában.



MTI