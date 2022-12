A királyhágómelléki református püspök

A szilágysági Krasznán - korábbi szolgálati helyén - pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét.

2022. december 9. 15:33

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök székfoglaló beszédet mond a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlésén a szilágysági Kraszna református templomában 2022. december 9-én. MTI/Kiss Gábor

A szilágysági Krasznán - korábbi szolgálati helyén - pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét.

Beiktatóbeszédében Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke "multifokális szemüveget" kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak, hogy mindig lássa Isten igéjét is, és a híveket is.



Azt is javasolta neki, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is. "Amikor a háborút látod, akkor lásd Isten igazságos békéjét, amikor a politikai viszálykodást látod, akkor lásd az ige világosságát, amikor egyházunk állapotát látod, akkor lásd egyszerre Krisztus igazságát és szeretetét" - javasolta Balog Zoltán. Úgy vélte, az a keresztény művészet, hogy a szeretetben lássuk az igazságot. Hozzátette: aki csak az igazságot nézi, abból hatalmi törekvések lesznek, aki pedig azt mondja, hogy elég a szeretet, és az igazság nem fontos, az a gyengeségéről tesz bizonyságot.



Bogdán Szabolcs János a leköszönő püspök, Csűry István után mondta el a püspöki esküt. Ezt követően a jelen levő református püspökök és az egyházkerület esperesei egyenként áldották meg szolgálatát. A krasznai református templomban tartott ünnepi istentiszteleten tartotta alakulóülését az egyházkerület új közgyűlése is. Ez alkalomból tették le az esküt az egyházkerület újonnan választott tisztségviselői.



A beiktatott új püspök székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az evangéliumot. "Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!" - jelentette ki. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent, még az életet is feladni. Arra is kitért, hogy a szóban közölt evangélium akkor hiteles, ha ott van fedezetként mögötte mindenkinek az élete.



A magyar kormány üzenetét hozó Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár felidézte: 1989-ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget.



"A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát" - jelentette ki. Úgy vélte: Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál.



Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes köszöntésében azt hangoztatta, hogy Bogdán Szabolcs János olyan korban kezdi püspöki szolgálatát, amikor a világban azt hirdetik, hogy szabadulni kell minden kötöttségtől, még a hit béklyójától is. Úgy vélte: olyan ez, mintha arra biztatnák a fát, hogy szabaduljon meg a gyökerétől, akkor lesz jó termése.



Kelemen Hunor szerint ezen szemlélet ellen az egyháznak és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) együtt kell harcolnia, hiszen közös céljuk, hogy megőrizzék a közösséget a szülőföldjén. A politikus támogatásáról biztosította a beiktatott új püspököt.



Az ünnepi istentiszteleten a testvéregyházak püspökei és a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának a képviselője is köszöntötte az új püspököt.

MTI