Putyin: „le lesz törölve a föld felszínéről"

Bármely ország, amely nukleáris támadást intéz Oroszország ellen, le lesz törölve a Föld felszínéről – fogalmazott Putyin.

2022. december 9. 17:33

Putyin – TASS/Szergej Bobilev

Oroszország helyesen cselekedett, amikor elindította a "különleges hadműveletet", mert Angela Merkel volt német kancellár nyilatkozata azt bizonyítja, hogy sem Ukrajna, sem a Nyugat nem gondolta komolyan a minszki megállapodás végrehajtását.

Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki pénteki biskeki sajtóértekezletén Merkelnek a Die Zeit hetilapnak adott nyilatkozatára reagálva, amelyben a volt német kormányfő elismerte, hogy az ukrajnai rendezés alapjának tekintett megegyezéscsomag kísérlet volt arra, hogy esélyt adjanak Kijevnek a megerősödésre.



Putyin az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozóján vett részt a kirgiz fővárosban.

Nationsonline.org

Csalódottságának adott hangot a Merkel-nyilatkozat miatt, amely "abszolút meglepetés" volt a számára, mert, mint mondta, Moszkvában biztosra vették, hogy Berlin őszintén gondolja az ukrajnai rendezést. Az orosz vezető szerint a "különleges hadművelet" már korábban elindulhatott volna, de az orosz fél bízott benne, hogy "a minszki megállapodások keretei között meg lehet egyezni".



Mint mondta, kiderült, hogy nemcsak az ukrán fél, de a szerződés többi részese is "becsapta" Oroszországot. Az orosz vezető szerint a történtek felvetették a bizalom kérdését, mert Oroszország kész megállapodni Ukrajnáról, és a garanciákról, ám elgondolkodtató számára, hogy kivel is van dolga.



Putyin szerint a "különleges hadművelet" megy a maga útján és nincsen vele probléma. Megismételte, hogy "nincsen olyan tényező", amely miatt újabb mozgósításra lenne szükség. Úgy vélekedett, hogy a rendezés hosszú folyamat lesz.



Putyin egyébként arra figyelmeztetett, hogy bármely ország, amely nukleáris támadást intéz Oroszország ellen, le lesz törölve a Föld felszínéről, mert válaszcsapásként egyszerre több száz rakéta fog felemelkedni, amit lehetetlen kivédeni. Utalt rá, hogy Oroszországot a katonai doktrínája ugyan nem jogosítja fel első csapásra, mint az Egyesült Államokat, ám a hiperszonikus fegyverei biztosítják számára, hogy erőteljes választ adjon, ha megtámadják.



Kilátásba helyezte, hogy Oroszország a biztonsága szavatolásához fontolóra veheti, hogy átvegye az amerikaiaktól a "lefegyverző csapás" koncepcióját.



"Először: az Egyesült Államoknak van egy megelőző csapás elmélete. Másodszor: egy lefegyverző csapásmérő rendszer fejlesztésén dolgoznak. Mi ez? Ez egy modern, csúcstechnológiai eszközökkel a vezetésipontok ellen végrehajtandó támadás, amely megfosztja az ellenséget az irányítórendszerektől" - mondta Putyin.



"Ha már erről a lefegyverző csapásról beszélünk, talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy átvegyük amerikai partnereink fejlesztéseit, a biztonságuk szavatolására vonatkozó elképzeléseiket?" - tette fel a kérdést.



Elmondta azt is, hogy az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (SZVR) és az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője közötti kapcsolatfelvételt Washington kezdeményezte. Lehetségesnek nevezte a folytatást, mint ahogy azt is, hogy a felek további fogolycserékben állapodjanak meg.



Átgondolatlan döntésnek nevezte, hogy nyugati országok ársapkát vezettek be az orosz nyersolajjal kapcsolatban. Elmondta, hogy az orosz vezetés a lehetséges ellenlépések között a termelés csökkentését is fontolóra vette.



MTI