Az Unió ravaszkodik, úgy tesz, mintha, pedig dehogy… És a fizetési kötelezettségének teljesítését mindig újabb és újabb mondvacsinált feltételekhez köti, de esze ágában sincsen fizetni, (a pénzt már oda is adta, vagy adja Ukrajna „béke Nobel-díj várományos” elnökének) – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. december 11. 13:22

Ülés a főhadiszálláson – euractiv.com

Egy nagy nemzetközi szervezet elcsaklizott Magyarországtól legalább 7,5 milliárd eurót. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, „Az Európai Bizottság pénteken közölte, hogy értékelése szerint a jogállamiság magyarországi helyzetével és az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos aggályainak eloszlatására hozott magyar reformok továbbra sem elegendőek a források teljes körű felszabadításához." A testület magatartása többek szerint zsarolás. Emeli-e az Európai Bizottság tekintélyét, hogy tevékenysége számosaknak egy köztörvényes bűncselekményt juttat eszébe?

– Az Unió jelen állapotáról Szerkesztő úr a kérdésben már szinte mindent elmondott, benne van a válasz is. Csak ennyit tudok hozzátenni: Ma már nem túlzás kijelenteni, hogy az Európai Unió EB megjelölése valójában az Európai Bűnszervezet rövidítése. Az Unió „jellemóriásokból” álló vezetésében egyre több rovott jelenű bukott politikus veszélyezteti az Európai nemzetek jelenét és jövőjét. Az Unió brüsszeli bürokratái látványosan és egyre nyilvánvalóbban nem tűrik el az Uniót alkotó nemzetállamok szuverenitását, függetlenségét, önálló nemzeti létét. Egyelőre megtorlásként pénzmegvonásokkal büntetnek, mert szerencsére fegyveres erőszak alkalmazása nem áll a rendelkezésükre, noha a NATO-ra minden bizonnyal számíthatnának, ha a „jogállamiság”, „az európai értékek”, „az emberi jogok” „védelme” érdekében egy renitens tagállamot meg kellene rendszabályozni. Volt már erre példa a hasonlóan magasztos eszméket, elveket valló (szovjet) birodalom gyakorlatában például 1956-ban Budapesten, 1968-ban Prágában, vagy 1980-ban Varsóban.

– „A nemzetközi sajtó már évek óta foglalkozik Ursula von der Leyen korrupciógyanús ügyeivel. Ezek közül a legnagyobb port az kavarta, amelyben a gyanú szerint az Európai Bizottság elnöke elképesztően túlárazott vakcinabeszerzésekkel több tízmilliárd eurós extra profithoz juttathatta a Pfizert és a BioNTech-et. Miután a szerződéseket megkötötték, Ursula von der Leyen férje hirtelen a Pfizer egyik partnercégének orvosigazgatója lett. Az ügy kapcsán jelenleg az Unióban is vizsgálódnak" – írta a sajtó. A mi hibánk-e, ha az Európai Bizottság elnökét nem tartjuk a jogállamiság lovagjának?

– Az Unió macska-egér játékot folytat a Magyarországnak, Lengyelországnak járó uniós milliárdok visszatartása ügyében. Szégyenletes, ahogyan szórakozik a brüsszeli bürokrácia, a felelős nemzeti kormányokkal. Ez az eljárásuk már megalázó az adott országok népére és Brüsszel szándékával ellentétben, kontraproduktív eredményhez vezet, megutáltatva magukat, a büntetést elszenvedő szabadság szerető népekkel. A jogos járandóság 65 %-a, vagy még több visszatartása talán megalázóbb annál is, mint ha semmit sem fizetnének. Mit tehet Magyarország és mit az Uniós vezérkar ebben az áldatlan, nevetséges és mégis végtelenül szomorú huzavonában? A magyar nemzeti kormány igyekszik kompromisszumot kötni és a még egyetlen más tagországtól sem követelt kívánságokat is teljesíteni, de a jogos járandósága kikényszerítésére nincs eszköze, nincs lehetősége. Ezt tudja a brüsszeli birodalmi elit is. Az Unió ravaszkodik, úgy tesz, mintha, pedig dehogy… És a fizetési kötelezettségének teljesítését mindig újabb és újabb mondvacsinált feltételekhez köti, de esze ágában sincsen fizetni, (a pénzt már oda is adta, vagy adja Ukrajna „béke Nobel-díj várományos” elnökének). Ezt tudja a magyar nemzeti kormány is.

– „Brüsszel egyik legmagasabb rangú EP-képviselője, a görög EP-alelnök Eva Kaili 600 ezer eurós kenőpénzt és konkrét ajándékokat fogadhatott el katari korrupt politikusoktól azért, hogy az Európai Parlament az araboknak kedvező politikai és gazdasági döntéseket hozzon. A brüsszeli ügyészség szerint. Mivel Eva Kailit védi a mentelmi jog, ezért - a Le Soir jogi szakértője szerint - kizárólag akkor lehet bevinni a rendőrségre (és ott tartani), ha ráadásul tettenérésről van szó. Vagyis, tetten érték" – robbant a korrupciós bomba szombaton. Vélhetjük-e, hogy a hazánk ellen botrányos döntéseket hozó Európai Parlamentben egyedül a görög szocialista a bűnöző, az összes több politikus tiszta?

– Az Európai Unió jelen összetételű vezetőitől, szerkezeti felépítésétől Európa népei semmi jóra nem számíthatnak. A vezetők Európa sírásói, az Unió szerkezeti felépítése, az intézmények személyi összetétele pedig minden pozitív változást gátol. A kör bezárult. Európa szabadságszerető népeinek sorsa a Mindenható kezében van. Elvárható azonban, hogy minden segítséget megadjunk az Úrnak.

Molnár Pál



