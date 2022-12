Kampányra készül a haldokló MSZP

A hétvégén Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke bejelentette, hogy megkezdik a felkészülést a 2024-es önkormányzati, valamint európai parlamenti voksolásra. A felkészülés sikeressége azonban erősen kérdéses, miután a szocialisták az elmúlt években több ismert arcukat is elvesztették, akik főleg a Demokratikus Koalícióba távoztak, miközben megkezdték a párt még megmaradt vagyontárgyainak kiárusítását is.

2022. december 12. 09:34

Megkezdte a felkészülést az MSZP a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választásra – jelentették be a párt vezetői szombaton. A szocialisták a legjobb önkormányzati jelöltek kiválasztására az előválasztást javasolják. Az MSZP kész arra, hogy önállóan induljon az EP-választáson, de nyitott az együttműködésre is. Hiller István, az MSZP választmányának elnöke a párt Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón közölte: a szocialista párt minden demokratikus erővel, párttal és egyesülettel, civil szervezettel kész együttműködni, hogy a Fidesz rendszerét gyengítse. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke emlékeztetett arra, hogy 2024-ben egy napon lesz az EP- és az önkormányzati választás.

Mint jelezte: a Fidesznek az a célja, hogy visszaszerezze a 2019-es választáson elvesztett pozícióit az önkormányzatokban, ám az MSZP abban érdekelt, hogy az ellenzék az eddigi önkormányzati helyeit megtartsa, illetve még több helyen nyerjen. A társelnök közölte: az ellenzék csak akkor lesz sikeres, ha egy jelöltet állít a fideszes jelölttel szemben, akinek a kiválasztásához az MSZP az előválasztást ajánlja. Bejelentette: az MSZP polgármesterjelöltje Székesfehérváron Márton Roland, Hajdúdorogon Csige Tamás, Budapest XVI. kerületében Csizmazia Ferenc, a XVII. kerületben Lukoczki Károly, míg a XXII. kerületben Pajin Bálint.

Ironikus, hogy a közvélemény-kutatásokban rendre a parlamentbe jutási küszöb alatt tengődő MSZP a választásokra készül, hiszen a pártot sorra hagyták ott az elmúlt években a politikusai. Legutóbb idén ősszel Ujhelyi István európai parlamenti képviselő intett búcsút a szocialista pártnak, aki párttagsága utolsó időszakában úgy fogalmazott, hogy „elhervadt a szegfű”, majd javasolta, hogy a zuhanórepülésben lévő párt váltson nevet és engedje el a régi működési reflexeket.

Emlékezetes, hogy az egykor szebb napokat megélt szocialisták tavaly zárták ki a soraikból korábbi elnöküket, Molnár Gyulát, miután kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltjeként méreti meg magát a baloldali előválasztáson, ha pedig sikerrel vette volna a küzdelmet, akkor a Gyurcsány-párt frakciójában folytatta volna a parlamenti munkát. Molnárral egy időben tették ki az MSZP-ből a komlói Szakács Lászlót is, akinek ugyancsak a DK-val való kokettálása jelentette a vesztét.

A DK-ba dezertáló szocialisták közé tartozik Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László óbudai polgármester, akiket később Trippon Norbert újpesti alpolgármester és Farkas István, valamint Szabó Gábor önkormányzati képviselő is követett. Ha nem is mind igazoltak át Gyurcsány Ferencékhez, számos emblematikus politikusa is otthagyta az MSZP-t. Ilyen például Botka László, Szeged polgármestere, a párt egykori miniszterelnök-jelöltje, Bárándy Gergely és Szanyi Tibor, a szocialisták volt alelnöke és európai parlamenti képviselője, az Iszomm alapítója.

Az emberveszteségek mellett az MSZP az utóbbi időkben elkezdte felélni megmaradt vagyonát, és végkiárusításba kezdett.

A közelmúltban apróhirdetés tudatta, hogy árulják a párt gödöllői székházát, valamint ugyancsak áruba bocsátott az MSZP egy budapesti, II. kerületi ingatlant, és eladták a XVI. kerületi pártszékházat is. Már csak hab a tortán, hogy az MSZP Villányi úti központján semmi sem utal arra, hogy az a párt székhelye lenne, mivel sehol nem látható az emblematikus szegfűs logó, mintha a szocialisták ott sem lennének.

Magyar Nemzet