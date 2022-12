Elmélyíti kapcsolatait az EU és az ASEAN

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) országainak vezetői brüsszeli, egynapos csúcstalálkozójukon egyetértettek abban, hogy mélyebb gazdasági kapcsolatokra van szükség a két térség között, valamint abban is, hogy tiszteletben kell tartani Ukrajna függetlenségét és területi egységét - közölte az Európai Tanács szerdán.

Utoljára frissítve: 2022. december 14. 21:38

2022. december 14. 17:29

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az uniós tagállamok és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállami vezetőinek csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben 2022. december 14-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) országainak vezetői brüsszeli, egynapos csúcstalálkozójukon egyetértettek abban, hogy mélyebb gazdasági kapcsolatokra van szükség a két térség között, valamint abban is, hogy tiszteletben kell tartani Ukrajna függetlenségét és területi egységét - közölte az Európai Tanács szerdán.

Az EU 27 országának vezetője és a tíz délkelet-ázsiai állam kormányközi együttműködésén alapuló regionális szervezet országainak vezetője közül kilenc vett részt a két térség diplomáciai kapcsolatainak 45 éves fennállása alkalmából, első alkalommal tartott csúcsértekezleten, Mianmar (Burma) nem kapott meghívást.



A találkozó zárónyilatkozata szerint, a részt vevő állam-, illetve kormányfők megvitatták a jövőbeli együttműködés területeit, beleértve a kereskedelmet, a zöld és digitális átállást és az egészségügyet. A két térség képviselői megerősítették azt a megrégiben megkötött, átfogó légiközlekedési megállapodást (CATA), amely lehetővé teszi légitársaságaik számára, hogy könnyebben bővítsék szolgáltatásaikat.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU 2027-ig 10 milliárd eurót (mintegy 4000 milliárd forint) finanszírozási csomagot terjeszt elő az ASEAN számára, amely a tagországok infrastrukturális beruházásait, a zöld kezdeményezéseket támogatja, valamint az összeköttetésekre összpontosít.



"Infrastrukturális beruházásaink megerősítik az ASEAN gazdaságát és gazdasági autonómiáját, munkahelyeket teremtenek, és katalizátorként szolgálnak az éghajlatváltozás elleni közös küzdelemben" - fogalmazott.



Az uniós bizottság elnöke továbbá elmondta, az EU tovább kívánja erősíteni kereskedelmi kapcsolatait a Szingapúrral és Vietnammal kötött szabadkereskedelmi megállapodások és az Indonéziával folytatott tárgyalások révén. Hozzátette, cél a délkelet-ázsiai régió többi országával tervezett szabadkereskedelmi megállapodás megkötése.



Charles Michel, az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke a csúcsértekezletet lezáró beszédében közölte, szerdán az EU Thaifölddel és Malajziával partnerségi és együttműködési megállapodást írt alá. "Ezek a megállapodások erősíteni fogják politikai párbeszédünket és fokozni fogják a két országgal folytatott együttműködésünket" - fogalmazott.



Az EU és az ASEAN együtt több mint egymilliárd embert képvisel 37 országban. Partnerségük olyan jelentős erőt képvisel, amely nagy lehetőségekkel rendelkezik az olyan globális kihívások kezelésére, mint az éghajlatváltozás, a digitális átállás, valamint a szabad és tisztességes kereskedelem - mondta a tanácsi elnök.



Az elfogadott zárónyilatkozat szerint a két térség megerősítette elkötelezettségét a szabályokon alapuló nemzetközi rend mellett, azonban nem született külön közös nyilatkozat az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A zárónyilatkozatban ugyanakkor leszögezték: elítélik a háborút, és elismerik az általa okozott emberi szenvedést. "Megerősítjük, hogy tiszteletben kell tartani Ukrajna önállóságát, politikai függetlenségét és területi egységét" - fogalmaztak az EU és az ASEAN-országok vezetői. A csúcstalálkozó zárónyilatkozata végezetül a béke fontosságát hangsúlyozta a Dél-kínai-tengeren, és mély aggodalmának adott hangot a tavaly februári mianmari katonai puccs, valamint a Koreai-félsziget instabilitása miatt.



A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Brunei, Vietnam, Laosz, Mianmar és Kambodzsa a tagja.



45 éves a diplomáciai kapcsolat

Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz az Európai Unió és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége szerdai csúcstalálkozóján - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A két szervezet 45 éve létesített diplomáciai kapcsolatot egymással, és együttműködésüket 2020-ban stratégiai partnerségi szintre emelték.



A szerdai csúcstalálkozón a tagállamok vezetői a világpolitikai kihívásokról, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről, az éghajlatváltozással összefüggő zöld átállásról, a digitális infrastruktúrába történő befektetésekről és a 2023-27 között megvalósuló EU-ASEAN akciótervről tárgyalnak.



A magyar miniszterelnök délután kétoldalú tárgyalásokat is folytatott több, az ASEAN-csoporthoz tartozó ország vezetőjével - közölte a sajtófőnök.

Orbán Viktor tárgyalt Thaiföld miniszterelnökével

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelben tárgyalást folytatott Prayut Chan-o-cha thaiföldi miniszterelnökkel, a megbeszélés fő témája a gazdasági együttműködés erősítése volt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Megállapították, hogy a magyar és a thaiföldi gazdaság szerkezete egymást kiegészítő jellegű, nem pedig versenytársai egymásnak, így a jövőben sokkal intenzívebb lehet az együttműködés a beruházások és a kereskedelemfejlesztés területén is.



A thaiföldi miniszterelnök köszönetet mondott Orbán Viktornak azért, hogy évente negyven thaiföldi diák tanulhat ösztöndíjjal Magyarországon - közölte a sajtófőnök, hozzátéve: a két kormányfő kölcsönösen hivatalos látogatásra hívta meg egymást.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Prayut Chan-o-cha thaiföldi miniszterelnök kétoldalú találkozója az uniós tagállamok és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállami vezetőinek csúcstalálkozója keretében Brüsszelben.



Orbán Viktor a laoszi miniszterelnökkel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelben megbeszélést folytatott Phankham Viphavanhnal, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökével - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A tárgyaláson megemlékeztek Laosz és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének 60. évfordulójáról, amelynek az is aktualitást ad, hogy Laosz már megnyitotta új nagykövetségét Budapesten, Magyarország pedig jövőre emeli nagykövetségi szintre diplomáciai képviseletét Vientiánban.



Orbán Viktor kifejezte örömét, hogy e válsággal terhelt időkben is sikerül folyamatosan erősíteni Magyarország és Laosz gazdasági együttműködését.



A két miniszterelnök a világpolitikai helyzetet is értékelte; az orosz-ukrán háború kapcsán egyetértettek az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások fontosságában, "olaj helyett hideg vizet kell önteni a tűzre" - idézte a tárgyalófeleket Havasi Bertalan.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Phankham Viphavanh laoszi miniszterelnök kétoldalú találkozója az uniós tagállamok és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállami vezetőinek csúcstalálkozója keretében Brüsszelben 2022. december 14-én.

MTI