Európát is védjük

Amikor a magyar-szerb határt védjük, Európát is védjük, közösen - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön Kelebián a déli határzárnál.

2022. december 15. 21:20

Novák Katalin köztársasági elnök, valamint Aleksandar Vucic szerb elnök (b) és a cseh elnökválasztáson induló Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök a közös határlátogatásukat követően tartott sajtótájékoztatóra érkezik a déli határzárnál, Kelebián 2022. december 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar államfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnökkel, elnökjelölttel közös határlátogatása utáni sajtótájékoztatójukon azt mondta, a határ a szuverenitás szimbóluma és "garantálja, hogy meg tudjuk őrizni biztonságunkat".



Kijelentette, ahhoz, hogy Európa hosszú távon is a béke szigete maradhasson, különbséget kell tenni illegális bevándorló és menekült között. Magyarország minden segítséget megad az Ukrajnából érkező menekülteknek. A háború kezdete óta több mint egymillióan érkeztek - közölte az államfő.



Novák Katalin hangsúlyozta: az illegális bevándorlással szemben Magyarország az első perctől a leghatározottabban fellép. A migrációs nyomás fokozódik, idén a tavalyinál kétszer többen, 261 ezren próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra - mondta.



Kitért arra, hogy egyre több az embercsempész, és egyre agresszívebbek azok, akik illegálisan akarják átlépni a határt. Mindennaposak a határt védőket érő támadások.



A határsértők 90 százaléka Szerbia felől érkezik, ezért is fontos az együttműködés, a határ közös védelme - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve, Magyarország és Szerbia közösen lép fel az illegális migrációval szemben az észak-macedón-szerb határon is.



Andrej Babis kiemelte, az illegális migrációt az embercsempészek szervezik, akik eurómilliárdokat szednek be azoktól, akik menekülnek az országukból vagy akiket - egy jobb élet ígéretével - rávesznek hazájuk elhagyására.



A cseh elnökválasztáson induló politikus emlékeztetett arra, óriási kritika zúdult Magyarországra 2015-ben, amikor felépítette a határt védő kerítést. Azóta mindenki megváltoztatta a véleményét - tette hozzá.



Az egykori miniszterelnök rámutatott arra, hogy a határok védelme Európa biztonságának kérdése.



Andrej Babis üdvözölte Horvátország schengeni csatlakozását, de érthetetlennek nevezte Ausztriának a Románia és Bulgária belépésével szemben emelt vétóját. Úgy fogalmazott, Európának szüksége van Szerbiára, Romániára, Bulgáriára, és az egész Nyugat-Balkánra, függetlenül attól, hogy uniós tagok vagy sem.



Szükség van az együttműködésre Törökországgal is, és Európának segítene kellene Szíria újjáépítését, hogy a menekültek hazatérhessenek - közölte a cseh politikus.



Aleksandar Vucic szerb elnök közölte, Szerbia két intézkedést is hozott az illegális migrációval szemben: az EU kérésével összhangban leállította a vízumkiadást négy ország állampolgárainak, és megerősítette az észak-macedón, valamint a bolgár határ védelmét.



A hatóságok több településen - Szabadkán, Horgoson és Palicson is - felléptek a fegyveres embercsempész csoportokkal szemben - tudatta a szerb államfő.



Novák Katalin kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, Európának nem érdeke, hogy Románia és Bulgária a schengeni övezeten kívül maradjon. Ez összefüggésben van a migrációval is, sokkal hatékonyabban védhetők a külső határok, ha azok közelebb vannak a kibocsátó országokhoz.



Szintén kérdésre válaszolva a magyar államfő közölte: az ukrajnai háború Európának és a világ jelentős részének komoly kihívást jelent. Nemcsak a közvetlen háborús hatások, hanem az ennek következtében kialakuló infláció, a gazdasági nehézségek és energiaellátási problémák miatt is.



Erre az egyik megoldás Európa energiafüggetlenségének erősítése, emellett olyan vezetőkre van szükség, akik képesek a gazdasági nehézségeket hatékonyan kezelni - mondta a köztársasági elnök.



Novák Katalin egyetértett azzal az újságírói felvetéssel, hogy erősebb rendőri jelenlétre lenne szükség a magyar-szerb határon. Éppen ezért működik együtt Magyarország más országokkal, és jövőben is várja azokat a partnereket, amelyek nyitottak a kooperációra - közölte.

