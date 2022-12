Létfontosságú, hogy legyen magyar fa és faipar

A magyar építőipar és gazdaság számára létfontosságú, hogy legyen magyar fa és faipar, a lakoság szempontjából pedig, hogy legyen tűzifa - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Sopronban.

2022. december 15. 21:31

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Soproni Egyetem díszpolgára beszédet mond a Soproni Egyetem megújított Vadgazdálkodási Gyűjteményének átadóján 2022. december 15-én. A Vadgazdálkodási Gyűjteményt 1971-ben hozták létre, amely az utóbbi években erősen leromlott, így két lépcsőben két év alatt megújították. Az egyetem főépületében található kiállításon a látogatók megismerkedhetnek egyebek mellett a vadgazdálkodás múltjával és működésével. MTI/Filep István

A Soproni Egyetem megújított Vadgazdálkodási Gyűjteményének átadóján Semjén Zsolt kiemelte, hogy a koronavírus-járvány idején megroppant az a felfogás, hogy a globális világpiac mindent megold, az orosz-ukrán háború nyomán pedig beigazolódott, hogy ha "nem tudunk a legszükségesebbekre tekintettel önellátásra berendezkedni, akkor könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk".



Különösen így van ez a faipar tekintetében - mondta, hozzátéve, hogy Oroszországból már nem érkezik fa Európába.



Ha nincsenek professzionális erdészetek, akkor az ország kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Ugyanez érvényes az élelmiszer tekintetében is, ahol egyre inkább megkerülhetetlen az a forrás, amit a természet ad vadhús formájában - mondta.



A miniszterelnök-helyettes - aki 2021 óta díszpolgára a Soproni Egyetemnek - kiemelte, hogy az erdészetnek három alapvető feladata van; Sopron ezeknek a fellegvára, letéteményese és művelője.



Az első feladatként említette a politikus azt, hogy legyenek minőségi erdők idehaza. A második a magyar gazdaság faanyaggal való ellátása, mert életidegen lenne, ha "az erdeinkre nem tekintenénk gazdasági erőforrásként". A harmadik pedig a rekreáció, a kikapcsolódás - sorolta.



Hasonlóan hármas feladata van a vadgazdálkodásnak is - mondta. Részletezte: az első, hogy legyen minőségi vadállomány, a második pedig a társadalom vadhússal való ellátása.



Semjén Zsolt kitért arra is, hogy a kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy a közétkeztetésbe is bevonják a vadhúst. "Arra törekszünk", hogy a vadhús ne luxuscikként jelenjen meg a piacon - mondta, hozzáfűzve, hogy a harmadik feladat a fenntartható vadászat. Ez utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta, hogy fenntartható vadászat nélkül sem erdő-, sem mező-, sem minőségi vadgazdálkodás és természetvédelem sem lehetséges.



Ezért fontosak az olyan oktató- és kiállítóterek, mint az egyetem Vadgazdálkodási Gyűjteménye - mondta.



Kifejtette, hogy az erdő csonka és üres lenne a vad nélkül, ugyanakkor a fenntartható vadászat nélkül a vad túlszaporodása következtében az erdészet lehetetlenülne el. Ugyanez igaz a mezőgazdaságra és a természetvédelemre is - fűzte hozzá.



Az emberiség kulturális örökségéhez hozzátartozik a vadászati kultúra, ami a legősibb, történelem előtti örökségünk, amit magunkkal hoztunk - zárta szavait Semjén Zsolt.



Jánoska Ferenc, az egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének igazgatója elmondta, hogy a Vadgazdálkodási Gyűjteményt 1971-ben hozták létre.

A gyűjtemény az utóbbi években erősen leromlott, így két lépcsőben két év alatt megújították.



Az egyetem főépületében található kiállításon a látogatók megismerkedhetnek egyebek mellett a vadgazdálkodás múltjával és működésével.

