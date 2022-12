Következményekkel járna Patriotok Ukrajnába vitele

Az amerikai kormányzat már véglegesít olyan terveket, miszerint Patriot-típusú légelhárító rakétarendszereket bocsátana Ukrajna rendelkezésére, és azt az elnöki jóváhagyás után néhány napon belül el is kezdenék szállítani Ukrajnának.

2022. december 16. 00:04

defensenews.com

Bármilyen amerikai Patriot-rakétaszállítás Ukrajnának "megjósolhatatlan következményekkel" járna - írta Oroszország washingtoni nagykövetsége csütörtökön, miután sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy véglegesítés alatt áll egy ilyen tartalmú megállapodás.

Oroszország külképviselete közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszer szállítása a globális biztonságra nézve is veszélyt jelentene. Ha megerősítést nyer a megállapodás, akkor az "egy újabb provokatív lépés lesz az amerikai kormányzat részéről" - áll a dokumentumban, amely szerint "Washington stratégiája nem csak az orosz-amerikai kapcsolatokban okozott óriási károkat, de további kockázatot teremt a globális biztonságot tekintve is".



Az orosz nagykövetség közleménye úgy fogalmaz, hogy a folytatódó ukrajnai fegyverszállítások csak megerősítik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimjét saját büntetlenségének érzetében, és abban, hogy "további bűncselekményeket kövessen el civilekkel szemben" a kelet-ukrajnai területeken.



Kedden a CNN hírtelevízió internetes oldalán írt arról több kormányzati forrásra hivatkozva, hogy az amerikai kormányzat már véglegesít olyan terveket, miszerint Patriot-típusú légelhárító rakétarendszereket bocsátana Ukrajna rendelkezésére, és azt az elnöki jóváhagyás után néhány napon belül el is kezdenék szállítani Ukrajnának.



A keddi sajtóértesülésre John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának kommunikációs koordinátora szerdán úgy reagált, nem tudja megerősíteni, hogy megállapodás született volna a szállításokról.

A sajtóértesülésre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy reagált, hogy Oroszország bármilyen, Ukrajnának adott Patriot-rakétát legitim célpontnak tekintene, de ő is hozzátette, hogy a hír egyelőre nem nyert megerősítést.

Ukrajna hónapok óta kér az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú légelhárító rendszert, amely hatékony lehet ballisztikus rakéták semlegesítésében az orosz hadsereg folytatódó kiterjedt rakétatámadásai ellen.

