Brüsszeli mocsár

Legalább 60 uniós politikus lehet érintett a hatalmas korrupciós botrányban. Az EP számos csúcspolitikusa idegen, külföldi érdekek szolgálatába állt.

2022. december 16. 11:51

Eva Kaili hűségesen képviselte a katarai érdekeket az unióban – twitter

Elképesztő korrupciós botrány tört ki múlt héten az Európai Parlamentben. Az EP számos csúcspolitikusa idegen, külföldi érdekek szolgálatába állt. Előbb az derült ki, hogy óriási pénzekért Katar érdekében dolgooztak, aztán az is, hogy a marokkói titkosszolgálat is alkalmazta őket. A hatóságok számos házkutatást tartottak, több millió készpénzt és ajándékokat foglaltak le. A botrány főszereplője Eva Kaili, szocialista EP-képviselő, aki egyben az Európai Parlament alelnöke is. A szálak- nem meglepő módon - a Soros-hálózatig is elérnek. Ideje, hogy lecsapoljuk a brüsszeli mocsarat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcson.

A belga rendőrség múlt pénteken letartóztatta Eva Kailit, az Európai Parlament görög szocialista alelnökét: Először még csak azzal gyanúsították, hogy Katar megvesztegette. Azóta férje részletes beismerő vallomást tett, amelyből kiderült, hogy a marokkói titkosszolgálatnak is dolgoztak.

Dől a dominó...

Három szocialista politikus társáról is kiderült, hogy érintettek az ügyben.

Az ügyben letartóztatták Pier-Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, aki jelenleg a „Fight Impunity" civilszervezet (NGO) elnöke, Francesco Giorgit, az Európai Szocialista párt (S&D) asszisztensét - ő Kaili férje - és Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz szoros szálakkal kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolò Figà-Talamancát, a „No Peace Without Justice" civilszervezet (NGO) igazgatóját.

2022. október 10-én, a marokkói parlament rabati épületében készített kép Eva Kaili görög szocialista képviselőről – origo/MTI/EPA

A rendőrség gyanúja és a belga föderális ügyészség közleménye szerint az Öböl-menti ország meghatározó politikai vagy stratégiai pozícióval rendelkező tisztviselőknek fizetett jelentős pénzösszegeket vagy adott ajándékokat és ezzel befolyásolta az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseit. A Repubblica olasz lap azt írta, hogy Francesco Giorgi, Antonio Panzeri és Andrea Cozzolino Katar mellett a marokkói titkosszolgálattól (DGED) is kapott pénzt. Mint kiderült a DGED embereivel Rabatban, Brüsszelben és Varsóban is találkoztak.

Még legalább hatvan politikus lehet érintett.

Az Il Fatto Quotidiano című olasz napilap Manon Aubryval, az Európai Parlament (EP) francia baloldali képviselőjével közölt interjút. A baloldali frakcióvezető kijelentette, hogy az eddig őrizetbe vettek „csak a jéghegy csúcsát" jelentik – tudósított a Magyar Nemzet.

Aubry megerősítette, hogy a korrupciós botrány legalább hatvan személyt érint, és többségük szocialista vagy néppárti politikus.

Azóta már legalább 20 házkutatást tartottak és jelentős pénzösszegeket és egyéb ajándékokat foglaltak le a rendőrök. A rendőrség mobiltelefonokat és számítógépeket is elkobzott. Néhány házkutatásra Olaszországban került sor.

A belga rendőrség által 2022. december 14-én közreadott kép a hatóságok által lefoglalt közel 1,5 millió euro készpénzről. A pénzt a brüsszeli régióban házkutatások során foglalták le az EP szocialista alelnökét érintő korrupciós ügyben – MTI/AP



Három különböző helyen nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le.

600 ezer eurót Eva Kaili otthonában.

Több százezer eurót bőröndbe rejtve egy brüsszeli szállodai szobában Eva Kaili apjánál.

És körülbelül 150 000 eurót egy európai parlamenti képviselő lakásában.

A hatóságok célkeresztjébe került egy ingatlanvállalat is, amelyet a 44 éves képviselő szintén őrizetbe vett olasz élettársával, Francesco Giorgival együtt alapított a közelmúltban. A hatóságok szerint ezzel akarták tisztára mosni a rengeteg pénzt.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége felfüggesztette Kaili tagságát. Ezt jelentette be a politikus anyapártja, a görög PASZOK is. Később az EP megszűntette Kaili alelnöki tisztségét is.

Kicsoda Eva Kaili?



Eva Kaili 1978-ban született az egyik legnagyobb görög kikötővárosban, Tesszalonikiben. A szőke, ahogy a Le Figaro fogalmaz, „sugárzóan" kékszemű nő építészetet tanult, de nem a szakmájában futott be látványos karriert. 2005-ben, 27 évesen ezért úgy döntött, hogy újságírást tanul. Ezzel egy időben a Mega tévécsatorna népszerű híradójában hírolvasóként alkalmazta, ahol igazi celebbé nőtte ki magát és országos ismertségre tett szert.

Eva Kaili már 20 éves kora óta komoly érdeklődést mutatott a görög belpolitika iránt. 1998-ban, építészhallgató korában a PASZOK (Pánhellén Szocialista Mozgalom) tagjaként beválasztották a városi tanácsba.

A 2004-es görög parlamenti választásokon ugyan még nem jutott parlamenti székhez, politikai karrierje három évvel később emelkedni kezdett, és mindössze 29 évesen görög parlamenti képviselő lett. 2014-ben bejutott az Európai Parlamentbe. A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mesterséges intelligenciával és blokklánc-technológiával foglalkozó tanácsadó bizottságának is az elnöke, természetesen külön pénzért. 2022 februárja óta egészen a felfüggesztéséig az Európai Parlament egyik alelnöke volt.

Eva Kaili Gyurcsányé hű szövetségese



Gyurcsányné nemcsak a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportjában ült egy asztalnál a korrupciós botrányba keveredett Eva Kailival, hanem a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (ECFR) is

Az ECFR a Soros-hálózat egy olyan kiemelt gyűjtőhelye, amely volt és jelenlegi nagy befolyással bíró politikusokat karol fel, hogy a számukra legfontosabb politikai kérdésekről egyeztessenek. A rendezvényeiken pedig Soros György és fia is rendszerese felszólal.

Gyurcsányné kérésére Magyarországot is elítélte a korrupt görög csúcspolitikus – MTI/Máthé Zoltán

Az ECFR többnyire beszámol egy-egy politikus korrupciós botrányáról, érdekes módon megpróbálta eltüntetni annak a nyomait, hogy Kaili bármikor is a tagjuk lett volna.

Az ügy azért is érdekes, mert az Európai Parlament rendszeresen korrupcióval vádolja Magyarországot.

Nemrég Gyurcsányné kérésére Eva Kaili elítélte Magyarországot a korrupció és jogállami kérdések kapcsán.

Teljesen képmutató és álszent hozzáállás ez, amikor Brüsszelben a baloldal - akárcsak itthon - a külföldi érdekekért lobbizik és folytat korrupt tevékenységet.

Természetesen a brüsszeli és a görög szocialisták teljesen úgy tesznek mintha semmi közük nem lenne a korrupciós botrányba belebukott görög képviselőhöz.

Sorosig érnek a szálak



Eva Kaili korrupt baloldali európai parlamenti képviselő élettársa, egyben asszisztense Francesco Giorgi azért, hogy menteni próbálja magát, mindent bevallott. Azt vallotta, hogy a vesztegetési botrány és a titkos szervezet üzemeltetője Antonio Panzeri volt olasz EP-képviselő volt.

Egyes értesülések szerint Panzeri bizalmas szövetségese Soros Györgynek. Soros olasz embere nem csupán Katartól, hanem még a marokkói titkosszolgálattól is kapott pénzt. A botrányban érintett csúcspolitikusok közül mindenki a migrációt és az NGO-kat támogatja.

Pier-Antonio Panzeri, az emberi jogi harcos – Európai Parlament

Képmutatóan Magyarországot büntetnék miközben Brüsszelben egyre nagyobb a mocsár.



Emlékezetes, hogy hosszú évek óta mondvacsinált okokkal, hazugságokkal és egyéb eszközökkel Magyarországot próbálja ellehetetleníteni az Európai Parlament szocialista, liberális és zöldpárti többsége. Miközben azt mondják, hogy hazánkban korrupció van és nincs jogállamiság aközben mint a fenti példából jól látható, hogy Brüsszel tele van korrupt politikusokkal.

A hazai dollárbaloldalhoz hasonlóan idegen befolyások érvényesülését akarják megvalósítani a pénzért és egyéb juttatásokért cserébe. Különösen megmosolyogtató az a tény, hogy korrupció esetében szinte mindig szocialista, baloldali politikusok nevei merülnek fel az uniós politikában.

Az Origo részletesen beszámolt a leggyanúsabb EU-s korrupciós ügyekről amelyekről bővebben a linkre kattintva olvashatnak.

Mint jól látható nem igazán lehet tudni, hogy meddig érnek a szálak, de mindenképp alapos vizsgálatra szorulnak a gyanús brüsszeli ügyletek.

Hatalmas a brüsszeli mocsár.

Amit le kell csapolni, mert csak így nyerhetik vissza az emberek bizalmát az európai uniós intézmények.

origo.hu