Moszkva és Washington között – idegháború...

A Fehér Ház folyamatosan próbára teszi Moszkva türelmét, teszteli a tűrőképességét, és akár a végsőkig kész támogatni Kijevet. A Patriotok megjelenésével újabb lépést tenne a háborúba sodródás felé – fogalmaz Stier Gábor.

2022. december 17. 00:05

Stier Gábor – mandiner.hu

Az amerikai kormányzat már véglegesít olyan terveket, miszerint Patriot típusú légelhárító rakétarendszereket bocsátana Ukrajna rendelkezésére, és azt az elnöki jóváhagyás után néhány napon belül el is kezdenék szállítani Ukrajnának. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, egyes értelmezések szerint Putyint eleve az atlanti tengely provokálta „bele" a háborúba. Washington most újabb vörös vonal átlépésére készül. A Kreml vélhetően megfontoltabb lesz-e, mint februárban volt, vagy éppen a frusztráltság miatt: extrém válaszlépést adhat?

– Ukrajnát Oroszország támadta meg, ám Washington tényleg „sokat tett” azért, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Az Egyesült Államok célja, hogy az ukrán harcmezőkön gyengítse meg Oroszországot, éppen ezért eltökélten támogatja Kijevet, de harcolni nem akar. Így aztán nagyon jól tudja, hogy meddig mehet el. Nem véletlen, hogy a Pentagon még mindig mérlegeli e lépés lehetséges következményeit. Nem véletlen, hogy a németek például Varsó kérésére sem voltak hajlandók Ukrajnába telepíteni a Lengyelország védelmére a minap felajánlott Patriotokat. De Moszkva sem akar ütközni a NATO-val, így extrém válaszra nem számítok. Már csak azért sem, mert a Kreml tisztában van azzal, hogy e rakétarendszer erősíti az ukrán légvédelmet, ám nem csodafegyver. Az iráni drónok és a Kalibrok ettől még be fognak csapódni. Ráadásul a Patriotok védhetik Kijev egy részét, egy-egy objektumot, de egész Ukrajnát nem. Ráadásul, ha megjelennek Ukrajnában, akkor célpontokká válnak.

– „Sok szakértő, köztük az óceánon túl lévők is, kétségbe vonta egy ilyen lépés észszerűségét, amely a konfliktus eszkalációjához vezet, növeli az amerikai hadseregnek a háborús cselekményekbe való közvetlen belekeveredésének kockázatát" - utalt a Patriotokra Maria Zaharova. Mennyire értelmezhető viszontfenyegetésnek a külügyi szóvivő jelzése?

– A Fehér Ház folyamatosan próbára teszi Moszkva türelmét, teszteli a tűrőképességét, és akár a végsőkig kész támogatni Kijevet. A Patriotok megjelenésével újabb lépést tenne a háborúba sodródás felé már csak azért is, mert egy ilyen rendszerhez a kezelőszemélyzet kiképzéséhez nagyjából egy év kell. Lengyelország például már 2018-ban vásárolt például Patriotot, ám azok még most sem álltak hadrendbe. Így feltehetően valamilyen módon újabb amerikai katonák is megjelennének Ukrajnában, ám ez önmagában még nem vezet közvetlen ütközéshez. Tény ugyanakkor, hogy növeli annak a veszélyét. Zaharova kijelentése erre figyelmeztet. Moszkvának ez a lépés érthetően nem tetszene.

– Zaharova kifejezte Moszkva készségét a tárgyalásra az ukrán válság rendezéséről. De, mint mondta, ez csak akkor lehetséges, ha olyan valós javaslatok érkeznek, amelyek figyelembe veszik az új realitásokat és Oroszország jogos érdekeit. Megbújik-e e szavak mögött egyfajta segélykiáltás?

– Ez nem segélykiáltás, hanem a reálpolitika jegyében tett kijelentés. Moszkva nem akart ilyen hosszú háborúba keveredni, de ma már tisztában van azzal, hogy céljait csak területszerzéssel érheti el. Zaharova szavai tehát arról szólnak, hogy Moszkva kész tárgyalni, de a megszerzett területek feladásáról nem. Sőt, emellett még Ukrajna semlegessége is feltétele lehet egy megállapodásnak. A tárgyalásra egyébként jelenleg egyik fél sem kész. Mindegyik úgy gondolja ugyanis, hogy győzhet. Tárgyalni akkor fognak, ha az egyik oldal a fronton kialakult realitásokat győzelemként tudja eladni, vagy olyan patthelyzet alakul ki, amelyből hosszú időn át nem tud egyik fél sem kimozdulni. Most még mind Kijev, mind pedig Moszkva a terepen döntené el a jövőt, így a jövő év elején a harcok fokozódása várható. Oroszország döntő támadásra készül, és ennek a végkimenetele a nyárig tisztább helyzetet teremthet.

Molnár Pál

gondola