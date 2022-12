A vidék a magyar szellem őrzője

A magyar vidék és az itt élő emberek a magyarság és a magyar szellem értékének őrzői - jelentette ki az igazságügyi miniszter szombaton Nyíriben, a zempléni település megújult művelődési házának átadóünnepségén.

2022. december 17. 16:44

Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond Nyíriben, a település megújult művelődési házának átadóünnepségén 2022. december 17-én. MTI/Vajda János

A magyar vidék és az itt élő emberek a magyarság és a magyar szellem értékének őrzői - jelentette ki az igazságügyi miniszter szombaton Nyíriben, a zempléni település megújult művelődési házának átadóünnepségén.

Varga Judit kiemelte: amikor a mai "globális zűrzavarban" az ember nyugalomra vágyik, hazamenekül. Mindenkinek szüksége van egy helyre, ahol békére és menedékre lel, sokan ezt a magyar vidékben találják meg - tette hozzá.



A kormánynak ezért fontos, hogy óvja, védje a magyar vidék településeit a világ káros hatásaitól, ugyanakkor törekszik arra, hogy az aprófalvakat felzárkóztassa a jelenkor infrastrukturális és technikai elvárásaihoz - húzta alá a tárcavezető, hozzáfűzve, a cél tehát kettős: a vidék modernizációja és értékeinek megőrzése.



Varga Judit rámutatott: Magyarország nem csupán a Nobel-díjasok és az olimpiai aranyérmesek számában különleges, de abban is, hogy a 3200 település több mint a fele ezer alatti lélekszámú.



Ez a "sajátosság" - folytatta - sajátos kormányzati gondolkodást igényel, mely közel áll a jelenlegi kabinet szívéhez, amelynek politikája a nemzeti, keresztény, konzervatív értékrend pillérein nyugszik és az "Isten, haza, család" hármasát tekinti legfőbb vezérlő csillagának.



A magyar kormány abban hisz, hogy Isten mindenki felett áll, hazánkat mindennél jobban szereti, a család pedig maga az otthon - fogalmazott.



A miniszter kiemelte: a vidék nyugodt erejében van a magyar jövő kulcsa is, ezért legyünk büszkék településeinkre, őrizzük meg ezt a józanságot és "ne hagyjuk, hogy a világ káosza elhomályosítsa tekintetünket". Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vidéki lét sok áldozatot követel, de ezek a tapasztalatok tartják meg a vidéki közösségek józanságát. Így az itt élők talán az európai parlamentről szóló híreket is jobban helyén tudják kezelni: azét a testületét, melyet "éppen egy hatalmas korrupciós hullám temet maga alá" - jegyezte meg.



A világ a bizonytalanságok korát éli, az elmúlt 15-20 évben az unió is válságból válságba bukdácsol, a közvetlen szomszédunkban pedig háború dúl. A háborúra adott elhibázott európai válaszok, a szankciók soha nem látott méretű inflációt és energiaellátási bizonytalanságot hoztak - mondta. Az utóbbi időben talán az osztrákokkal együtt a magyar kormány mondja csak, hogy a béke az egyetlen, mely megoldást nyújt a jelenlegi válsághelyzetre - hangoztatta.



Varga Judit kitért arra is, hogy számos nehézség övezte azt az öt hónapos munkát, amely az unióval egy tisztességes, konstruktív párbeszéd keretében kialkudott feltételek maradéktalan teljesítéséről szólt. A kormány eközben is azokért a magyar emberekért dolgozott, akiknek jogosan jár az uniós forrás, ami hozzájárulhat életminőségük javításához, közösségeik erősítéséhez és településeik fejlődéséhez - jelentette ki. A munka eredményeként pedig szép karácsony elé nézhetünk, hiszen megtörtént a megállapodás Brüsszellel - fűzte hozzá.



A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy a kabinet a jövőben is minden eszközzel segíti a magyar vidék népességmegtartó erejének növelését, ahogyan segítséget nyújtott a nyíri művelődési ház felújításához is.



Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt: Nyíritől száz kilométerre háború zajlik és képletesen háborús viszonyok jellemzik az Európai Uniót is. Eközben ez a település "a béke szigete, ahol az embereknek van mondani és imádkozni valójuk" - mutatott rá. A kormány számára a vidék Magyarország megtartó ereje és hátországa ezekben a háborús időkben, Nyíri pedig mintát ad és azt üzeni: a magyar vidékért érdemes dolgozni - fogalmazott.



Itt olyan emberek laknak, akik megbecsülik azt a környezetet, ahol élnek és tesznek is érte - jegyezte meg, emlékeztetve: a Magyar falu programon belül az elmúlt két évben csaknem 3 milliárd forintot fordíthattak fejlesztésre a hazai kistelepülések. Az erre felhasznált uniós támogatás kézzel fogható és azt mutatja: Magyarország a kevésből is képes sokat teremteni.



Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kijelentette: a magyar kultúra nem luxuscikk, hanem az "alapcsomag része". Ezt háborús időkben is tudatosítani kell - fogalmazott.



Ilyenkor hajlamosak vagyunk hátrébb sorolni a kultúrát, ám ezt nem szabad megengedni, mert a kultúra életben tartja a közösséget, az embert - mondta, jelezve: a kormány ezt felismerve a nehéz körülmények ellenére értékes karácsonyi ajándékot adott a művelődési ház felújításával az itt élőknek.



Orbán József, Nyíri független polgármestere elmondta: három év alatt a település központjában az önkormányzati tulajdonú épületek teljesen megújultak.

Ennek a folyamatnak záróakkordja a művelődési ház rendbetétele, ami energetikai korszerűsítést is magában foglalt.



A fejlesztéseknek köszönhetően ma már napenergiával fűtik a polgármesteri hivatalt, míg a művelődési házban az áramellátást és a fűtést is napelemes rendszer biztosítja - tájékoztatott, megjegyezve: mindez komoly megtakarítást jelent az önkormányzatnak.

MTI