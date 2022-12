A pénz az Európai Unió vallása

Mi fog történni az EU-s korrupciós világbotrány után? Összeomlik-e az Európai Unió intézményrendszere? Dehogy! Semmi lényeges változás nem fog történni. Arra viszont számíthatunk, hogy az újabb EU-s szankcióban már be fogják tiltani az orosz krémtorta árusítását és fogyasztását is – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. december 18. 13:12

EU-politikus lakásán a belga rendőrség által megtalált pénz – bbc.com

Az Európai Parlamentben több mint hatvan képviselő érintett egy vagy több súlyos korrupciós ügyben a belga rendőrség közlése szerint. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, ha egy körülbelül 800 fős testületben bizonyítottan több mint hatvanan korrupt bűnözők, mennyire lenne indokolt a teljes testületet feloszlatni és újraválasztani, netán az egész nagy nemzetközi szervezetet belülről szétrobbantnak tekinteni, és felszámolni?

– A baj sokkal nagyobb annál, hogy kiderült az Európai Unióról, méltatlan arra, hogy a földrészünk országainak szövetségeként működjön. Ezt már évek óta megtapasztaltuk. Az igazi probléma az, hogy a világban végérvényesen megszűnőben van a politikai közéletben az erkölcsös magatartás, a választók, a NÉP, iránti felelősségérzet és mindent felülír az ideológiai relativitás, ami alapján minden gazemberség felmenthető. Már jó ideje értelmetlenné vált a politikai jobboldal és baloldal megnevezés. A meghatározó a globalizmus és a nemzetállam elkötelezettjei közötti különbségtétel. A globalista világkormányzás, világuralom hívei (az USA és az Európai Unió vezető elitje) tagadják még a nemzetállamok létjogosultságát is és minden törekvésük azok megszüntetésére irányul. A globalizmus hívei - bármely ország állampolgárai is - nem tartoznak egyetlen nemzeti közösséghez sem, nincs is nemzeti identitásuk, sem hazájuk, nem is éreznek semmilyen felelősséget semmilyen nemzeti közösség iránt, természetesen az őket állami tisztségekre, vagy EU-s képviselőségre, tisztségre megválasztó állampolgárok iránt sem. Régies szóhasználattal: tőről metszett internacionalisták, a szó legrosszabb értelmében.

– Az olasz Pier-Antonio Panzeri tagja volt az EP Emberi Jogi Albizottságának, az Európai Parlament becsületességgel foglalkozó frakcióközi csoportjának: ez az átláthatósággal, a korrupcióellenességgel és a szervezett bűnözéssel foglalkozott, és tagja volt még számos magasztos nevű szervezetnek. És ami már tragikomikus: a Fight Impunity: Harcolj a Büntetlenség Ellen nevű NGÓ-nak az elnöke. Most mint korrupt bűnöző van letartóztatva Olaszországban. Miért tudjuk, hogy ennek ellenére számos vele együttműködő figura cipőtalp vastagságú arcbőrrel fog már a közeljövőben a korrupció ellen és az emberi jogokért „harcolni"?

– Az Európai Parlament és Európa Bizottság többségben lévő tagjai, vezetői nem is értik egy-egy nemzeti elkötelezettségű államférfi (például Orbán Viktor vagy Giorgia Meloni) politikai megnyilvánulásait, mert képtelenek felfogni, hogy létezik még a mai világban olyan állami vezető, aki hazafiként képviseli a nemzete közösségét. A hazafiságot pejoratív jelzőként értékelik és a képviselőjét egyfajta egzotikus lénynek, vagy érhetőbben: az „európai értékek” árulójának tekintik.

– Most egy görög politikust hagytak lebukni az Unióban. Korábban egy ciprusi politikust, akinek hatalmas összeg jelent meg a bankszámláján Covid- gazdasági döntései után, futni hagytak: ma is magas székben pöffeszkedik. Egy még magasabb székben díszelgő politikus ügyében szintén nagy pénzösszegek szerepelnek a sajtóban, de szabad ember. Mi bújhat meg a személyválogatás mögött?

– Az a politikus, akinek nincsen nemzeti identitása, nemzeti elkötelezettsége, felelősségtudata, aki internacionalista, mai szóhasználattal: globalista, annak csak a PÉNZ marad egyetlen értékmércének. A pénz jelenti számára a boldoguláshoz, a boldogsághoz vezető egyetlen utat, ezért bárki, bármely hatalom számára nagyon könnyen megvásárolható és bármilyen közösséget (ideértve a nemzetközi intézményeket is) anyagi ellenszolgáltatásért, pénzért elárul. Miután egy brancsban vannak a globalista korrupt politikusok, így csak egy adott helyzettől függően kerül sor arra, hogy ki, miért, hogyan bukik le, netán mikor, kit áldoznak be, vagy kire adják ki a „kilövési engedélyt”. Mi fog történni az EU-s korrupciós világbotrány után? Összeomlik-e az Európai Unió intézményrendszere? Dehogy! Semmi lényeges változás nem fog történni. Arra viszont számíthatunk, hogy az újabb EU-s szankcióban már be fogják tiltani az orosz krémtorta árusítását és fogyasztását is.

Molnár Pál

