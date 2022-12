Vizet prédikálnak és bort isznak az EP-ben

Az uniós megállapodásnak köszönhetően hamarosan megérkezhetnek a hazánknak járó források, így történelmi mértékű béremelés kezdődhet a pedagógusoknál – mondta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel politikai elemző. Az Európai Parlament korrupciós botrányáról azt mondta, amit eddig tudunk, az csupán a jéghegy csúcsa lehet.

2022. december 19. 10:06

Az élet a legnagyobb rendező, tartja a mondás és ez a múlt héten be is bizonyosodott: Magyarország megállapodott Brüsszellel az uniós forrásokról, az Európai Parlament korrupt baloldali politikusait pedig letartóztatták – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a múlt hét legfontosabb történéseit elemezve. Hozzátette, az uniós megállapodásnak köszönhetően hamarosan megérkezhetnek a hazánknak járó források, így a történelmi mértékű tanárbéremelések is bevezethetővé válnak. Ugyanakkor, mint fogalmazott, az Európai Parlament baloldali korrupciós botránya, a Katar-gate jól példázza, hogy bort isznak és vizet prédikálnak a hazánkat folyamatosan támadó európai parlamenti képviselők. Deák úgy vélekedett, a hazai dollárbaloldal külföldről történő finanszírozási botránya több ponton is hasonlít az Európai Parlamentben kirobbant ügyhöz. A politológus hangsúlyozta, itt is és ott is külföldi pénzekért cserében külföldi érdekeket teljesítenek baloldali politikusok, ráadásul miután lebuktak, próbálták tagadni a vádakat és úgy tenni, mintha semmit sem tudnának ezekről a pénzekről.

Az elemző ennek kapcsán megjegyezte, az Európai Parlament alelnökének élettársa viszont mindent bevallott, így rövidesen pont kerülhet az ő ügyének a végére. Ugyanakkor – folytatta az elemző – ez vélhetően csak a jéghegy csúcsa, hiszen az olasz napilap, az Il Fatto Quotidiano Manon Aubryval, az Európai Parlament Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal frakcióvezetőjével készített interjút, amelyben kijelentette: az eddig őrizetbe vettek „csak a jéghegy csúcsát” képviselik. A zöldek vezetője megerősítette, hogy a korrupciós botrány legalább hatvan személyt érint, és többségük a szociáldemokraták (S&D), valamint az Európai Néppárt (EPP) politikusai. Deák Dániel kitért arra is, hogy a 2023-as esztendő embert próbáló lesz, főleg ha a háború elhúzódik és a brüsszeli szankciók érvényben maradnak. Ezért kiemelt jelentősége van, hogy hazánkban idén is rekordszámú beruházás történt, ami erőt és reményt adhat a magyar gazdaságnak a recessziós világgazdasági környezetben is.

De az elemző szerint az igazi megoldás az lenne, ha végre béke lenne, így Magyarország külpolitikájának fókuszában továbbra is ennek a törekvésnek kell maradnia. Hangsúlyozta azt is, hogy az energiaválság kezelése szempontjából minden irányba nyitnia kell Magyarországnak, ezért is örvendetes, hogy Katar és Omán mellett a hétvégén Bukarestben is fontos megállapodás született arról, hogy zöldáram érkezzen Azerbajdzsánból Románián keresztül hazánkba. Az ilyen és ehhez hasonló projektek tudják garantálni, hogy közép- és hosszú távon biztosított legyen Magyarország energiaellátása, ami jelen helyzetben kulcskérdés – tette hozzá a politika elemző. Deák úgy foglalt állást, hogy a balliberális oldal ezekhez a geopolitikai kérdésekhez intellektuális hiányosságaik okán nem nagyon tud mit hozzátenni, jó esetben is csupán külföldi elvbarátaik elvárásainak megfelelően ismételgetik a már jól ismert szankció- és háborúpárti álláspontjukat. Ez azonban nagyban ütközik a magyar emberek elvásásaival, így nem meglepő, hogy április 3. óta nem növekedett, hanem csökkent a támogatottságuk - értékelte a politológus a közvélemény-kutatási adatokat.

MTI