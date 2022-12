Átadták a szekszárdi légimentőbázist

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: az a cél, hogy mindenki biztonságban legyen Magyarországon, bárkinek bárhol van szüksége orvosi segítségre, 15 percen belül odaérjen hozzá a mentőautó vagy a mentőhelikopter.

2022. december 20. 16:45

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b2), Radnai Márton, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyvezetője (j2) és Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója (j) a mintegy 650 millió forintból épült szekszárdi légimentőbázis avatásán 2022. december 20-án. MTI/Kiss Dániel

Átadták a mintegy 650 millió forintból épült légimentőbázist Szekszárdon kedden.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az eseményen azt mondta: az a cél, hogy mindenki biztonságban legyen Magyarországon, bárkinek bárhol van szüksége orvosi segítségre, 15 percen belül odaérjen hozzá a mentőautó vagy a mentőhelikopter.



"Ezért fejlesztettük a magyar légimentést, ezért épült ez a bázis is, amely 1350 négyzetkilométerrel növeli az országnak a légimentők számára elérhető részét" - tette hozzá.



Az államtitkár felidézte, Magyarország korábban "nem állt a saját lábán" a légimentés terén, a mentőhelikoptereket külföldi cégtől bérelték.



A rendszer azonban néhány évvel ezelőtt átalakult: a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében magyar tulajdonú mentőhelikopterekkel, magyar háttérsegítséggel és mentésirányítással hét bázisról kilenc, a mentőautónál nagyobb felszereltségű helikopterrel segítik a bajbajutottakat - mutatott rá.



Rétvári Bence kitért arra is, hogy a mentés eredményessége érdekében duplájára növelték a mentőszolgálat költségvetését, és a visszajelzések azt mutatják, hogy "a mentőszolgálat az egészségügy nagyon jól működő része".



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az új légimentőbázis építését a mostanáig Pécs-Pogányban működő bázis kiváltásával, északabbra helyezésével, az ellátási terület növekedésének igényével indokolta.



A légimentők 2021-ben mintegy 3200 esetben segítettek bajbajutottaknak, Pécs-Pogányról indulva idén 500 ember mentésében vettek részt - közölte.



A főigazgató szólt arról, hogy a tervek szerint néhány hónapon belül átadják a megújult légimentőbázist Miskolcon, amely kulturáltabb körülményeket biztosít az ott dolgozóknak.



Csató Gábor kitért rá, a hét magyarországi légibázis "alapvetően lefedi az országot", ugyanakkor folyamatosan vizsgálják, szükséges-e a kapacitás növelése.



"Tervben van egy Pápa környéki légimentőbázis létesítése, ez új helikopter vásárlásával is jár" - fogalmazott.



A főigazgató a mentőhelikopterek állapotáról azt mondta, hogy azokat az állam két évvel ezelőtt vásárolta Norvégiából, jelenleg a biztonságos mentés minden feltétének megfelelnek.

MTI