Szülői konzultációs kérdőív: Példaértékű párbeszéd

A szülőknek küldött kérdőíves felmérés legfőbb tanúsága az, hogy a döntő többség, a válaszadók 61 százaléka a legjobbnak, négyesnek vagy ötösnek értékelte az iskolát; míg 65 százalék szerint teljesen objektíven értékelik a tanárok a gyerekét - közölte az államtitkár.

2022. december 22. 10:34

Az államtitkár – magyarnemzet.hu

Több mint 130 ezren küldték vissza a szülői konzultációs kérdőívet, a válaszadók döntő többsége elégedett az iskolával és a tanárokkal, nyugodt szívvel engedi az oktatási intézménybe a gyerekét - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtök reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.

Rétvári Bence emlékeztetett, nyáron és ősszel a pedagógusokat kérdezték meg.



A szülőknek küldött kérdőíves felmérés legfőbb tanúsága az, hogy a döntő többség, a válaszadók 61 százaléka a legjobbnak, négyesnek vagy ötösnek értékelte az iskolát; míg 65 százalék szerint teljesen objektíven értékelik a tanárok a gyerekét - közölte az államtitkár.



A konzultációból kiderült az is: a szülők a legnagyobb problémának azt érzik, ha van az osztályban magatartásproblémákkal küzdő gyerek. A válaszadók 40 százaléka szerint egy-két ilyen van egy osztályban; 18 százalék szerint kettő-négy; 7 százalék szerint ötnél is több.



Az is világossá vált: a gyerekek egy-három órát töltenek a házi feladatok végzésével; 22 százalék mondta azt, hogy kevesebb mint egy órát. A válaszadók 60 százaléka mondta azt, hogy van az iskolában jó, ingyenes sportolási lehetőség; 44 százalék azt, hogy van művészeti óra; 46 százalék szerint az iskola szervez elegendő, tanórán kívüli aktivitást.



A különórával kapcsolatos kérdésre sokan nem válaszoltak, de aki igen, 24 százalék mondta azt, hogy jár magántanárhoz a gyereke.



Rétvári Bence elmondta, a legmegosztóbb kérdés a demonstráció volt, különösen az, hogy gyerekek is részt vettek benne. A szülők nagy része egyáltalán nem akart foglalkozni a témával.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy jövőre 21 százalékos pedagógus béremelést terveznek, amiből 10 százalékot költségvetési forrásból megelőlegeznek, a többit akkor tudják odaadni, ha megérkeznek a "Magyarországot megillető" brüsszeli források.



A tervek szerint a jövő év után újabb 25, majd 29 százalékos emelés jön majd, így 25 hónap alatt 75 százalékos béremelés történne meg, 777 ezer forintra nőne a pedagógusok átlagbére. "Ha ez megvalósul, minden idők legnagyobb béremelése lesz" - fogalmazott.



Az államtitkár elmondta, a múlt héten négyszáz pedagógus és iskolaigazgató jelenlétével zajlott le a köznevelési konzultáció, ahol az derült ki, a kezdőbért szükséges a leginkább emelni, illetve a bértáblánál nemcsak az életkort, a pályán eltöltött éveket, hanem az egyéni teljesítményt is jobban figyelembe kell venni.



A konzultáción felmerült egyebek mellett a tankerületek kérdése is, amelyet - közlése szerint - többen kritizáltak. Voltak ugyanakkor, akik azt mondták, így legalább kiszámíthatóan kapják a fizetésüket, mert a korábbi rendszerben volt, hogy a fenntartó önkormányzat három hónapig nem tudott utalni.



"Példaértékű párbeszéd zajlott" - jelentette ki Rétvári Bence.



MTI